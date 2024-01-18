18 января 2024, 13:44

Трамп пообещал запретить цифровой доллар

Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает введение в оборот цифрового доллара. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты», - сказал Трамп в ходе выступления в Нью-Гэмпшире.

По его словам, такая валюта даст федеральному правительству полный контроль над средствами американцев. Политик предупредил, что власти могут забрать деньги, и простые граждане даже не заметят их пропажи.

Федеральная резервная система (ФРС) изучает возможность введения в оборот цифрового доллара. В ведомстве указывали, что он расширит платежные возможности, но не заменит наличные средства.

Противники цифровой валюты боятся, что правительство сможет отслеживать покупки американцев и блокировать их. Сторонники же новой валюты считают, что она ускорит транзакции.

В России в августе 2023 года стартовал пилотный проект использования цифрового рубля. Эмитентом таких денег является Центробанк России.

США Дональд Трамп Деньги
18 января 2024, 12:50
Удары Пакистана по Ирану унесли жизни 9 человек
Global Look Press
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Под ударами армии Пакистана по приграничным районам на юго-востоке Ирана погибли девять человек. Двух жертв обнаружили вблизи города Сараван, сообщил агентству Tasnim замгубернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.

«Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сел Саравана, общее число погибших достигло девяти человек», - сказал он.

Мархамати незадолго до этого заявлял, что погибли семь граждан неиранского происхождения. Среди них три женщины и четверо детей. Расследованием, по его словам, займутся иранские специслужбы.

Пакистан нанес серию высокоточных ударов по разным районам города Сараван в провинции Систан и Белуджистан. Военные заявили, что атаковали укрытия террористов на неконтролируемой иранским правительством территории. МИД Ирана осудил атаку и вызвал пакистанского дипломата.

За два дня до атаки, 16 января, иранская армия ударила по двум базам группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. На террористов сбросили ракеты и беспилотники.

Ракеты Пакистан Иран
18 января 2024, 12:43
США упрекнули в создании неприемлимых условий разоружения
РИА «Новости»
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Заморозившие стратегический диалог с Россией США собственными действиями создали неприемлимые условия для выполнения соглашений о разоружении. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Соединенные Штаты всегда стремились «освободить себе руки», шаг за шагом демонтируя систему соглашений по контролю за вооружениями.

«С Договором об обычных вооруженных силах в Европе произошло то же самое, как и с ДСВН. США сами создали такие условия для их выполнения. Напомню, что именно американская сторона в свое время заморозила стратегический диалог, сославшись на якобы неблагоприятный военно-политический фон», - сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановлении участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава государства отмечал, что для возвращения к договоренностям необходимо оценить стратегический потенциал НАТО, сообщал RT.

США Сергей Лавров Международные отношения Россия Приостановка ДСНВ
18 января 2024, 12:16
Лавров рассказал об «отбившемся от рук» Зеленском
Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время начал все чаще «отбиваться от рук» своих западных кураторов. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Таким образом глава МИД ответил на вопрос о вероятном проведении президентских выборов на Украине.

«Само голосование, как и избирательная компания поможет привести Зеленского в русло интересов западных стран, потому что он начал отбиваться от рук все чаще», - сказал Лавров.

Владимир Зеленский Сергей Лавров
18 января 2024, 12:16
Лавров назвал условие для решения вопросов безопасности Евразии
Global Look Press
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Вопросы безопасности в Евразии необходимо решать без участия внерегиональных игроков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Такую точку зрения министр выразил, выступая на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Лавров также обратил внимание на важность развития взаимовыгодных экономических проектов и обеспечение военно-политической безопасности в Евразии.

«Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы», - подчеркнул глава МИД.

Также министр затронул в своем выступлении и тему БРИКС, отметив очень большое будущее у объединения. В сближении с ним заинтересованы около 30 стран, напомнил он.

«Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС , будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу», - добавил Лавров.

Сергей Лавров Международные отношения Россия МИД РФ

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