Трамп пообещал «запечатать» границу США с Мексикой

Предприниматель Вивек Рамасвами решил не участвовать в гонке за президентское кресло в США. Об этом он объявил в штабе в городе Де-Мойн (штат Айова). Также политик отметил, что намерен поддерживать на выборах Дональда Трампа, сообщило РИА «Новости».

«Я принял решение выйти из президентской гонки», - сказал Рамасвами, выступая в штабе.

По его словам, он уже звонил экс-лидеру Штатов Дональду Трампу и поздравил его с победой в борьбе за номинацию на фракционных собраниях Республиканской партии в Айове. В беседе Рамасвами также сообщил Трампу, что будет поддерживать его на выборах президента страны.

Трамп, по предварительным результатам голосования, вышел в лидеры среди претендентов в кандидаты на должность президента от республиканцев на первичных выборах в Айове после окончания подсчета почти в 50% округов.

На втором месте пока находится губернатор Флориды Рон Десантис, а на третьем - бывший постпред при ООН Никки Хейли.

Экс-лидер США уже успел заявить, что в случае победы на выборах намерен «запечатать» южную границу страны. Такое обещание он дал во время выступления перед сторонниками в Де-Мойне. По словам Трампа, уровень депортации из страны достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра.