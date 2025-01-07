Трамп пообещал устроить «настоящий ад» ХАМАС, если заложников не отпустят до 20 января

«На Ближнем Востоке начнется настоящий ад, и это не принесет пользы ни ХАМАС, ни, честно говоря, никому», - пообещал политик.

Он также повторил, что ХАМАС вообще не следовало атаковать Израиль 7 октября 2023 года и тем более не стоило брать заложников. На пресс-конференции в Мар-а-Лаго он вспомнил и телефонные звонки, которые получал от родителей заложников с американо-израильским гражданством.

«Эта красивая девушка… они… схватили ее за хвост и бросили в машину, как мешок с картошкой», - также добавил Трамп, имея ввиду убитую радикалами ХАМАС израильтянку Шани Лук.

В начале января представители ХАМАС одобрили список из 34 заложников, которых боевики готовы освободить в рамках возможного соглашения о прекращении огня с Израилем.