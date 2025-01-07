Трамп пообещал устроить «настоящий ад» ХАМАС, если заложников не отпустят до 20 января
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке начнется ад, если заложники не вернутся домой из Газы до его инаугурации 20 января. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
«На Ближнем Востоке начнется настоящий ад, и это не принесет пользы ни ХАМАС, ни, честно говоря, никому», - пообещал политик.
Он также повторил, что ХАМАС вообще не следовало атаковать Израиль 7 октября 2023 года и тем более не стоило брать заложников. На пресс-конференции в Мар-а-Лаго он вспомнил и телефонные звонки, которые получал от родителей заложников с американо-израильским гражданством.
«Эта красивая девушка… они… схватили ее за хвост и бросили в машину, как мешок с картошкой», - также добавил Трамп, имея ввиду убитую радикалами ХАМАС израильтянку Шани Лук.
В начале января представители ХАМАС одобрили список из 34 заложников, которых боевики готовы освободить в рамках возможного соглашения о прекращении огня с Израилем.