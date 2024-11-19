Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов

«Правда!!!» - написал политик, подтверждая заявление главы организации Judicial Watch Тома Фиттона.

Фиттон ранее отмечал, что новая администрация Белого дома под руководством Трампа хочет использовать военные активы для проведения депортаций и объявить режим ЧС.

Тема массовых депортаций для Трампа была одной из основных на предвыборной кампании. Он уже вводил режим ЧС в свой первый президентский срок, чтобы передать деньги Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Выборы президента США прошли 5 ноября, Трамп вернулся на пост спустя четыре года.