Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов
Одержавший победу на выборах президента США Дональда Трамп признался, что планирует реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и режима чрезвычайного положения. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.
«Правда!!!» - написал политик, подтверждая заявление главы организации Judicial Watch Тома Фиттона.
Фиттон ранее отмечал, что новая администрация Белого дома под руководством Трампа хочет использовать военные активы для проведения депортаций и объявить режим ЧС.
Тема массовых депортаций для Трампа была одной из основных на предвыборной кампании. Он уже вводил режим ЧС в свой первый президентский срок, чтобы передать деньги Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Выборы президента США прошли 5 ноября, Трамп вернулся на пост спустя четыре года.