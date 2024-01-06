Трамп пообещал построить «мир через силу» в случае победы на выборах

«Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете», - заявил Трамп.

Он выступил перед сторонниками в штате Айова, которым рассказал, что его преемник Джо Байден - угроза для демократии в стране. Кроме того, нынешний американский лидер настолько некомпетентен, что не смог бы управлять даже магазином.

По мнению Трампа, только он способен предотвратить Третью мировую войну, угроза которой уже нависла над человечеством. Остальные кандидаты на президентских выборах, на его взгляд, с этой задачей не справятся.

До этого Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо. Его адвокаты настаивали на том, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы».

Ранее издание Politico опубликовало список потенциальных «черных лебедей» президентской кампании в США в 2024 году, который включил в себя различное множество сбоев и катастроф, природного и техногенного характера, а также контакты с инопланетной цивилизацией, глобальный конфликт и цифровой апокалипсис.