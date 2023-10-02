Трамп пообещал после переизбрания вывести войска США из ряда стран

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По словам Трампа, США тратят миллиарды долларов на военную защиту некоторых стран. Однако сами не получают в ответ ни материальной выгоды, ни благоприятного отношения к своим фермерам. Также Трамп добавил, что многие из этих стран ненавидят США.

«Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны», - сказал Трамп.

О каких именно странах он говорит, бывший глава Белого дома уточнять не стал.

Помимо этого Трамп намерен «значительно снизить» цены на удобрения, если снова займет президентское кресло. Также среди планов Трампа отмена всех указов действующей администрации страны, которые наносят вред фермерам в США.

В сентябре Трамп заявлял о необходимости спасти Штаты от фашистов , которые сейчас управляют страной.