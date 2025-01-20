Трамп пообещал отменить все глупые указы Байдена

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», - сказал он.

Трамп рассказал, как кто-то попросил его не подписывать слишком много указов в первый же день правления, а растянуть эту работу на несколько недель. Но республиканец отказался.

Он также пообещал также обнародовать материалы об убийствах Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга - младшего, посетить опустошенную пожарами Калифорнию и остановить конфликт на Украине. В речи на Capitol One Arena Трамп упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина , похвалив его за игру.