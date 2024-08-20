Трамп пообещал опубликовать результаты тестов на умственные способности

Он признался, что обнародует результаты с большой радостью. По словам политика, он благополучно прошел медосмотр и получил за него «отличную оценку». Также Трамп рассказал, что блестяще справился с двумя тестами на умственные способности.

Ранее газета The New York Times предположила, что в случае победы республиканца на выборах в стране могут возникнуть протесты , которые президент подавит с помощью военной силы.

В качестве аргумента в издании напомнили, что команда Трампа работала над документами, которые с юридической точки зрения оправдывали намерение использовать армию для урегулирования ситуации в США. Помощники республиканца рассматривали не только задействование военных для охраны границ от нелегалов и борьбы с преступностью, но для подавления протестов, указали в газете.