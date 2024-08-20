20 августа 2024, 07:22

Трамп пообещал опубликовать результаты тестов на умственные способности

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Американский экс-лидер и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп покажет публике результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на умственные способности. Об этом он заявил телеканалу CBS.

Он признался, что обнародует результаты с большой радостью. По словам политика, он благополучно прошел медосмотр и получил за него «отличную оценку». Также Трамп рассказал, что блестяще справился с двумя тестами на умственные способности.

Ранее газета The New York Times предположила, что в случае победы республиканца на выборах в стране могут возникнуть протесты , которые президент подавит с помощью военной силы.

В качестве аргумента в издании напомнили, что команда Трампа работала над документами, которые с юридической точки зрения оправдывали намерение использовать армию для урегулирования ситуации в США. Помощники республиканца рассматривали не только задействование военных для охраны границ от нелегалов и борьбы с преступностью, но для подавления протестов, указали в газете.

США Дональд Трамп Выборы президента США
19 августа 2024, 17:26
Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР — США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC, где Донахью когда-то был постоянным участником.

Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР - США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC , где Донахью когда-то был постоянным участником.

«Донахью скончался в воскресенье вечером после продолжительной болезни», - передали репортеры.

Известно, что телеведущий умер дома в окружении семьи: жены Марло Томас, с которой прожил 44 года, сестры, детей, внуков и любимого пса - золотистого ретривера Чарли. Официальная причина смерти Донахью пока не названа.

Донахью прославился как ведущий телешоу и интервьюер - он впервые стал работать в формате современных ток-шоу с участием звездных гостей и аудиторией в студии. За этого коллеги называли его «первопроходцем» и «пионером». Его «Шоу Фила Донахью» стало одной из самых влиятельных программ своего времени.

Кроме того, Донахью вел телемост СССР - США и работал с Владимиром Познером. За свою карьеру журналист получил девять премий «Эмми» и президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду Соединенных Штатов.

Донахью никогда не утверждал, что он беспристрастен. Он был ярым либералом, поэтому его самым частым гостем в шоу был Ральф Нейдер.

США Дети Награды СССР Болезни Семья Ток-шоу
19 августа 2024, 17:02
Путин подарил икону кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин передал в дар кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку икону «Преображение Господне». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

Русская православная церковь 19 августа отмечает праздник Преображения , также известный как Яблочный Спас.

Собор, принадлежащий Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви, построили в 1909 году. В советские годы храм закрыли, но после распада СССР началось его восстановление. В 2001 году собор освятил лично Патриарх Алексий II. Через два года его торжественно открыли вновь.

Путин накануне прибыл в Азербайджан с государственным визитом. Его встретили президент страны Ильхам Алиев со своей женой Мехрибан. Начался визит с неформального ужина , а наутро состоялись переговоры в узком составе.

РПЦ Религия Владимир Путин Азербайджан
19 августа 2024, 16:28
Стало известно, где похоронят Алена Делона
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Французского актера Алена Делона, предположительно, похоронят в часовне в его поместье Души, недалеко от могил его собак. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Журналисты добавили - Делон мечтал, чтобы его там похоронили, и запрашивал для этого разрешение у мэра и префектуры.

Актер ушел из жизни накануне в собственном поместье после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 88 лет. После двух инсультов, перенесенных в 2019 году, он выражал желание пройти через эвтаназию, однако этого так и не произошло.

Ранее народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова вспомнила съемки с Делоном в фильме «Тегеран-43» и рассказала, каким французский актер был в жизни.

Франция Умер Ален Делон
19 августа 2024, 13:29
Киргизский MBank приостановил денежные переводы в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, временно приостановлены в обоих направлениях», - указали представители банка.

Они добавили, что услуга останется недоступной на неопределенный срок.

В то же время банк сообщил, что входящие переводы будут продолжаться через кредитные организации, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам. MBank является одним из крупнейших коммерческих банков Киргизии.

Ранее представители российского бизнеса указали на проблемы с трансграничными платежами , которые начались с 2023 года. Они затронули банки Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил сложности в работе ужесточением проверок из-за санкций США.

Банки Киргизия

Новости по теме