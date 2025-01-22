Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road Ульбрихта

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить, что в ее честь и в честь либертарианского движения, которое поддерживало меня, я с удовольствием подписал полное и безусловное помилование ее сына Росса», - написал республиканец.

Он сравнил преследование осужденного с собственными уголовными делами. Трамп назвал работавших над делом Ульбрихта «сумасшедшими», «отбросами».

В 2013 году Росса Ульбрихта арестовали - ему предъявили обвинение в отмывании денег и наркоторговле. Мужчине было 29 лет. В 2015-м его приговорили к пожизненному сроку. Обвинительный вердикт вынесли присяжные, которые сочли доказанным участие фигуранта в организации преступной схемы по торговле наркотиками.

Silk Road начала работать в 2011 году. За время своего существования площадка превратилась в международный рынок наркотиков, на котором совершили 1,5 миллиона транзакций, включая продажу кокаина и героина. По данным прокуроров, минимум шесть человек, которые приобрели наркотики на Silk Road, скончались от передозировки.

Трамп в первые часы президентства помиловал участников штурма Капитолия. Также республиканец официально разрешил в США только два пола , отложил блокировку TikTok и инициировал выход страны из ВОЗ.