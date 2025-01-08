Трамп показал карты США с присоединенной Канадой

На первой карте территорию Канады закрасили вместе с США в цвета американского флага.

«О, Канада!» - прокомментировал изображение Трамп.

На второй карте Канаду закрасили тем же цветом, что и США. На обеих странах была надпись «Соединенные Штаты». На карту также попала Мексика, но ее заштриховали другим цветом.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо не поддержал предложение Трампа о присоединении страны к США в качестве еще одного штата. Он объяснил, что государства выигрывают от того, что являются сейчас друг для друга крупнейшими торговыми и безопасными партнерами. По его словам, нет ни малейшего шанса, что Канада станет территорией США. Против идеи о присоединении выступила и канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.