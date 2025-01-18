Трамп подвел американцев решением перенести место инаугурации

Конгрессмены приняли сотни звонков от обеспокоенных избирателей, которые получили билеты на церемонию. Граждане обескуражены, поскольку некоторые из них также приобрели авиабилеты, желая прилететь из других городов.

Стадион Capital One Arena, где можно будет на экранах наблюдать за процессом инаугурации и куда президент приедет после церемонии, вместит только 20 тысяч человек. Еще 220 тысяч билетов использовать не получится.

Церемонию впервые за 40 лет перенесли в ротонду Капитолия. Трамп принял такое решение из-за надвигающихся холодов - в понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается от -2 до -6 градусов.