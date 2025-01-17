17 января 2025, 21:20

Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил перенос церемонии инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Я распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в ротонду Капитолия США, как было при Рональде Рейгане в 1985 также из-за очень холодной погоды», - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что многочисленных высокопоставленных лиц и гостей пригласят в Капитолий. В понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается от -2 до -6 градусов.

По словам Трампа, инаугурационный парад пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне. Там также будут транслировать церемонию его вступления в должность главы государства. Он станет 47-м президентов США, вернувшись в Белый дом после четырехлетнего правления демократов.

Трамп также добавил, что после ее завершения он приедет в комплекс.

Ранее замглавы МИД РФ Юрий Ушаков сообщил, что церемония инаугурации Трампа пройдет без участия российских представителей. Никто из его команды не выходил на связь с временным поверенным в делах России.

США Белый дом в США Дональд Трамп
17 января 2025, 17:37
Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время переговоров в Москве подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона», - сказал Путин.

Международные отношения Россия Владимир Путин Иран
17 января 2025, 17:14
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидер Китая Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Об этом сообщило информагентство Синьхуа.

Содержание разговора не сообщается.

В декабре Трамп направил китайскому лидеру приглашение на инаугурацию, но тот отказался. Вместо Си Цзиньпина, предположительно, Китай на церемонии представят посол в США и его супруга. По одной из версий, избранный президент США пренебрег официальными дипломатическими каналами и тем самым застал китайского лидера врасплох.

При этом Си Цзиньпин в ноябре , после победы Трампа на президентских выборах, заявил, что готов работать с новой американской администрацией, чтобы расширять сотрудничество и урегулировать сложившиеся разногласия между странами.

США Дональд Трамп Китай Выборы президента США Си Цзиньпин
17 января 2025, 13:57
Пашинян объяснил Путину действия Армении в отношениях с ЕС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пояснил ситуацию, связанную с шагами республики в контексте отношений с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Армении в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие оценки и комментарии», - заявили в пресс-службе.

Также главы государств обсудили вопросы углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики, в продолжение прошедшего в декабре 2024 года заседания Высшего Евразийского экономического совета обсуждены.

«Констатированы практические весомые выгоды от совместной работы в рамках Евразэс, в том числе для армянской экономики», - добавили в Кремле.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, что Армения не сможет быть частью ЕС и Евразийского экономического союза одновременно.

Армения Международные отношения Россия Владимир Путин
17 января 2025, 11:37
Судьбу TikTok в США предстоит решить администрации Трампа
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Судьбу социальной сети TikTok в США будет решать администрация избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило американское издание Associated Press.

Один из чиновников действующей администрации Белого дома рассказал, что президент Джо Байден не будет вводить запрет на TikTok, который должен вступить в силу за день до того, как он покинет свой пост. Вопрос блокировки будет решать Трамп.

«Уходящая администрация оставляет выполнение закона и потенциальное обеспечение соблюдения запрета Трампу», - рассказал он.

Судьбу соцсети будет решать 19 января Верховный суд страны. Дональд Трамп хочет предотвратить блокировку видеосервиса.

По некоторым данным, политик после вступления в должность планирует подписать указ, приостанавливающий на 60-90 действие закона, по которому ByteDance должна либо продать платформу, либо прекратить ее деятельность в США.

Ранее стало известно, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.

США Соцсети Дональд Трамп TikTok Джо Байден

Новости по теме