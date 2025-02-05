05 февраля 2025, 23:32

Трамп подпишет указ о запрете трансгендерам участвовать в женском спорте в США

РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который запретит участвовать в женских спортивных соревнованиях людям, которые при рождении были зарегистрированы как мужчины. Об этом сообщил канал ESPN.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

По словам члена палаты представителей США Нэнси Мейс, приказ, который Трамп подпишет в среду во второй половине дня по местному времени, восстановит справедливость и «защитит женщин-атлетов, которые всю свою жизнь трудились, чтобы участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне».

Сразу после инаугурации Трамп заявил, что добьется, чтобы в США признавались только два пола: мужской и женский. Президента в этом вопросе поддержал и предприниматель Илон Маск, который занял пост главы департамента государственной эффективности. Для миллиардера это личная история.

США Запреты ЛГБТ Дональд Трамп Мужчины История
05 февраля 2025, 22:24
Две туристки умерли при странных обстоятельствах в хостеле на Шри-Ланке
РИА «Новости»
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На Шри-Ланке две туристки погибли в местном хостеле. По предварительным данным, они могли отравиться средством для уничтожения клопов. Об этом сообщило издание The Sun.

Погибшая 24-летняя британка Эбони снимала комнату пополам с семейной парой из Германии. В конце января все трое почувствовали резкое ухудшение самочувствия. У них начались головокружения и сильная рвота. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Вскоре несмотря на старания врачей британка скончалась. По данным Telegram-канала Shot , чуть позже погибла и ее 27-летняя соседка из Германии. Ее муж пока остается в больнице.

По предварительной информации, погибшие могли отравиться чрезвычайно токсичным фосфином, которым опрыскивали соседнюю комнату от клопов. Однако сотрудники хостела утверждают, что после дезинфекции заперли комнату на 72 часа.

На данный момент хостел закрыли по решению суда.

Ранее в тайском курортном городе Паттайя мотоциклист на полном ходу сбил семейную пару туристов из России. От удара мужчину и женщину отбросило в разные стороны.

Германия Суд Больницы Шри-Ланка Врачи Женщины Мужчины
05 февраля 2025, 19:35
Власти Никарагуа решили покинуть ФАО и закрыть ее представительства в стране
Unsplash
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Власти Никарагуа заявили о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) после публикации ее доклада. Об этом сообщил Canal 4.

После обнародования доклада о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году Никарагуа обвинило организацию в злонамеренной публикации неподтвержденных данных в политических целях. Все представительства и офисы ФАО в стране закроют.

«Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна», - подчеркнул министр иностранных дел Вальдрак Йенчке.

В тексте заявления правительства Никарагуа отметило, что отчет ФАО содержит ложную информацию и не является объективным.

«Данные о Никарагуа не авторизованы, не согласованы с нашими учреждениями и не подтверждены правительством Республики Никарагуа», - объяснили в документе на имя генерального директора ФАО Цюй Дунъюя.

Ранее США покинули стразу несколько международных структур. После прихода к власти президента Дональда Трампа они вышли из Совета ООН по правам человека, а также из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

ООН Латинская Америка
05 февраля 2025, 11:04
В Латвии проверки латышского вынудили учителей массово увольняться
Unsplash
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В Латвии в городе Даугавпилсе учителя начали увольняться из-за проверок латышского. Об этом сообщила руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова.

Новости о скором тестировании разочаровали преподавателей. Некоторые из них даже начали подавать заявления об уходе, не дождавшись проверок.

«Если мне, как латышке, придется доказывать государству, что я латышка, это действительно ударит по моей национальной самооценке, это ударит по мне», - привело слова учительницы латышского языка Даце агентство Sputnik.

Около 20 преподавателей из семи школ Даугавпилса решили уволиться. Из-за нехватки кадров учебный процесс в некоторых учреждениях нарушился. Многих педагогов разозлила новость о том, что новые проверки коснутся даже тех учителей, которые работают в школах, где уроки ведут исключительно на латышском.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на таксиста, который говорил с ней на русском языке. Она обратилась к компании-перевозчику с претензией, там дипломату объяснили, что водитель был беженцем с Украины.

Школы Латвия Учителя
05 февраля 2025, 10:39
Свыше сотни зараженных оспой обезьян сбежали из лечебных центров в Конго
Unsplash
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Из лечебных центров в Демократической Республике Конго сбежали 128 пациентов, больных оспой обезьян. Об этом сообщило издание Actualite.

«Минздрав сообщает о побеге 128 пациентов из различных изоляторов», - отметили журналисты.

Зараженным удалось ускользнуть во время столкновений между вооруженными силами ДРК и повстанцами M23.

По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю в стране выявили 2707 случаев подозрения на оспу обезьян. Из них 516 подтвердились, зарегистрировано 38 летальных исходов.

Всего с начала эпидемии в республике было зафиксировано около 70 тысяч случаев заболевания, из которых более 13 тысяч были подтверждены. Официально подтверждено 1407 случаев летального исхода.

Ранее стало известно, что оспа обезьян добралась до Азербайджана. Заболевание зафиксировали у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки. Где именно он был, не уточняется.

Оспа обезьян

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