21 января 2025, 06:14

Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты вышли из Всемирной организации здравоохранения. Указ подписал президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации. Приказ разместили на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 году из-за неверных действий организации во время пандемии COVID-19 <…> и других глобальных кризисов в области здравоохранения, а также из-за неспособности к проведению срочных преобразований и зависимость от политического влияния государств - членов ВОЗ», - сказано в указе.

Помимо этого, особое внимание американские власти обращают на то, что ВОЗ требует от США несправедливых взносов, которые значительно превышают размер платежей других стран. В частности, отмечается, что в Китае с населением 1,4 миллиарда человек проживает около 300% населения Соединенных Штатов, однако взнос Китая в ВОЗ почти на 90% меньше того, что вынуждены платить США.

Также Трамп после инаугурации подписал указ об отмене 78 решений , которые принял его предшественник Джо Байден.

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21 января 2025, 01:07
Мексиканские мигранты разрыдались на границе после инаугурации Трампа
РИА «Новости»
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Практически сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, ожидавших разрешения на въезд до вступления Трампа в должность, об этом написала газета New York Post.

По данным издания, некоторые мигранты, ожидавшие в Мексике въезда в США и зарегистрировавшиеся с помощью приложения CBP One, расплакались, узнав, что их собеседования отменили сразу же после инаугурации.

При этом само приложение CBP One перестало работать прямо во время инаугурации нового президента.

Его разработала администрация бывшего американского лидера Джо Байдена для того, чтобы снизить количество незаконных мигрантов, поощряя их регистрироваться заранее и въезжать законными путями.

Прекращение незаконной миграции - это лишь часть обещаний Трампа о проведении масштабных реформ на южной границе. Он также пообещал начать экстрадицию всех незаконных мигрантов из страны.

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21 января 2025, 00:36
Кричал, танцевал, зиговал. Илон Маск оригинально поздравил граждан с победой Трампа
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск вскинул руку в неожиданном жесте во время своего выступления на президентском параде после инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Оно было похоже на нацистское приветствие.

Бизнесмен исполнил некий победный танец, сказав, что «именно так ощущается победа». Далее он рассказал о важности и судьбоносности текущих изменений и поблагодарил электорат Трампа за то, что «сделали это возможным». После этих слов Маск приложил правую руку к сердцу и вскинул ее вверх, демонстрируя при этом сильное воодушевление.

«Мое сердце с вами», - сказал он после этого жеста, еще раз поблагодарив публику.

Миллиардер рассказал, что благодаря правильному выбору, который сделало американское общество, наконец в стране появятся безопасные города, защищенные границы и оправданные разумные расходы.

«И мы отправим DOGE на Марс!» - добавил Маск.

Кроме этого он пообещал, что будет «рвать задницу» ради американцев, работая в Департаменте эффективности правительства США.

Ранее Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что намерен развивать космическую программу и пообещал установить флаг США на Марсе.

США Вашингтон Дональд Трамп Илон Маск Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 23:36
Стало известно, какие указы уже подписал Дональд Трамп после инаугурации
Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп вскоре после вступления в должность подписал несколько указов и прокламаций в Овальном кабинете Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В одном из первых указов Трамп предписал вернуть государственные флаги на полную высоту. Ранее политик выражал недовольство тем, что во время его инаугурации флаги оставались приспущенными из-за смерти экс-президента США Джимми Картера.

Кроме того, Трамп и его администрация намерены 20 января принять ряд масштабных иммиграционных мер. Президент анонсировал приостановку переселения беженцев минимум на четыре месяца.

Новое руководство Белого дома отдаст также поручение генеральному прокурору добиваться смертной казни за тяжкие преступления, совершенные мигрантами.

В день инаугурации ожидают и другие указы Трампа. В частности, политик признает наркокартели террористическими организациями и введет режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Россию и Украину американский лидер в инаугурационной речи не упомянул.

США Белый дом в США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 22:52
Цукерберг заглянул в декольте невесты Джеффа Безоса и попал на видео
Global Look Press
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Миллиардера Марка Цукерберга сняли на видео в момент, когда он разглядывал декольте Лорен Санчес, невесты основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Репортерша Лорен Санчес вышла в свет в наряде белого цвета, ее ансамбль состоял из приталенного пиджака, который открывал кружевной лиф. Daily Mail отмечает, что многие сочли наряд Санчес чрезмерно вызывающим.

Места Цукерберга и его жены располагались за сиденьями Безоса и Санчес. Миллиардер дважды посмотрел на декольте 55-летней репортерши.

Позже ее заметили за дружеской беседой с Марком Цукербергом. При этом жена техномагната Присцилла Чан повернулась к паре спиной, общаясь с другими гостями церемонии.

На инаугурации Дональда Трампа присутствовали, помимо политиков, крупные бизнесмены, миллиардеры и руководители технологических корпораций - в их числе Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Трансляцию мероприятия вел 360.ru.

Видео Дональд Трамп Джефф Безос Марк Цукерберг Инаугурация Трампа 2025

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