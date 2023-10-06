Трамп поддержал республиканца, претендующего на пост спикера палаты представителей
Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп поддержал выдвижение республиканца от штата Огайо Джима Джордана на пост спикера палаты представителей американского конгресса. Предприниматель выступил за его кандидатуру в социальной сети Truth Social.
Трамп напомнил, что сейчас Джордан занимает пост председателя юридического комитета палаты представителей. По словам экс-президента США, республиканец пользуется всеобщим уважением, а также силен в вопросах, касающихся преступности, охраны границ и ветеранов.
«Джим будет великим спикером палаты представителей», - подчеркнул бизнесмен.
Палата представителей США ранее отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Он лишился поста после голосования по импичменту.
Трамп заявлял, что готов на время стать спикером палаты представителей, пока республиканцы не подберут другую кандидатуру. По словам экс-президента США, он согласен пойти на это не по своему желанию, а из-за необходимости.