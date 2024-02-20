Трамп по требованию конкурентов прокомментировал смерть Навального

Трамп в своем комментарии сосредоточился на внутренней политике США, в отличие от других американских политиков.

«Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение - продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению», - заявил Трамп.

Он отметил, что Америку уничтожают подтасованные выборы и несправедливые решения судов. Трамп заявил, что США - это проигрывающая нация в упадке.

Алексей Навальный скончался после прогулки в исправительной колонии. Заключенный потерял сознание, бригада медиков не смогла реанимировать его.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп по настоянию конкурентов прокомментировал смерть россиянина Алексея Навального. Бывший глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social , что стал лучше осознавать, что Америка идет по дороге к разрушению.