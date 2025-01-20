Трамп по традиции дал клятву соблюдать Конституцию США
Избранный президент США Дональд Трамп принес традиционную клятву. Трансляцию церемонии инаугурации ведет 360.ru на странице «ВКонтакте».
В клятве Трамп обещал добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
Едва вступив в должность главы государства, Трамп объявил о запуске кампании по сбору средств для поддержки целей своей администрации. Акция продлится 24 часа.
Церемония инаугурации в 2025 году прошла в ротонде , а не на ступенях Капитолия. Такое отступление от правил обосновали плохой погодой. Традиционный поцелуй с супругой вышел немного смазанным , помешала широкополая шляпа Мелании. Для инаугурации новый президент выбрал строгий костюм и темно-лиловый галстук.