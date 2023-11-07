Трамп отверг приглашение Зеленского

Трамп отметил, что в настоящее время с украинской стороной взаимодействует текущий состав Белого дома, а его поездка неизбежно спровоцирует конфликт интересов.

«Уважаю Владимира Зеленского, но ехать на Украину в это время было бы неуместно», - сказал он.

Ранее Зеленский публично пригласил Трампа посетить Украину. Он обещал политику объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирно в течение суток.

Трамп заявлял, что на месте президента США он урегулировал бы конфликт России и Украины в течение 24 часов. Также он отмечал, что главам государств необходимо начать мирные переговоры.