Трамп отверг приглашение Зеленского
Бывший президент США Дональд Трамп отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского посетить страну. Об этом сообщило издание Newsmax.
Трамп отметил, что в настоящее время с украинской стороной взаимодействует текущий состав Белого дома, а его поездка неизбежно спровоцирует конфликт интересов.
«Уважаю Владимира Зеленского, но ехать на Украину в это время было бы неуместно», - сказал он.
Ранее Зеленский публично пригласил Трампа посетить Украину. Он обещал политику объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирно в течение суток.
Трамп заявлял, что на месте президента США он урегулировал бы конфликт России и Украины в течение 24 часов. Также он отмечал, что главам государств необходимо начать мирные переговоры.