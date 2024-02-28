Трамп отпраздновал победу на праймериз в Мичигане

За бизнесмена проголосовали почти 646,4 тысячи американцев, за Никки Хейли - 253,5 тысячи. Дональд Трамп набрал 68% голосов, а его соперница-республиканка - 26,7%. Вторым решающим событием, по информации журналистов, станет партийный съезд республиканцев штата в конце недели.

Дональд Трамп устроил вечеринку по поводу своей победы еще до объявления результатов. Он заявил сторонникам в Мичигане, что с нетерпением ждет всеобщего голосования.

«Я просто хочу поблагодарить всех, вы были такими невероятными. Цифры намного больше, чем мы даже ожидали. <…> Мы выигрываем Мичиган, мы выиграем все», - сказал республиканец.

На праймериз демократов в Мичигане лидировал его главный соперник, действующий президент США Джо Байден. По последним данным, он набрал 81,3% голосов.

Джо Байден вновь станет президентом США только в случае фальсификации , предупредил журналист Такер Карлсон. По его мнению, демократ физически неспособен управлять страной.