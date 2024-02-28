28 февраля 2024, 09:29

Трамп отпраздновал победу на праймериз в Мичигане

Unsplash
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В штате Мичиган завершилось голосование на праймериз Республиканской партии. Дональд Трамп набрал большинство голосов и стал главным претендентом на победу. Об этом сообщил телеканал CNN.

За бизнесмена проголосовали почти 646,4 тысячи американцев, за Никки Хейли - 253,5 тысячи. Дональд Трамп набрал 68% голосов, а его соперница-республиканка - 26,7%. Вторым решающим событием, по информации журналистов, станет партийный съезд республиканцев штата в конце недели.

Дональд Трамп устроил вечеринку по поводу своей победы еще до объявления результатов. Он заявил сторонникам в Мичигане, что с нетерпением ждет всеобщего голосования.

«Я просто хочу поблагодарить всех, вы были такими невероятными. Цифры намного больше, чем мы даже ожидали. <…> Мы выигрываем Мичиган, мы выиграем все», - сказал республиканец.

На праймериз демократов в Мичигане лидировал его главный соперник, действующий президент США Джо Байден. По последним данным, он набрал 81,3% голосов.

Джо Байден вновь станет президентом США только в случае фальсификации , предупредил журналист Такер Карлсон. По его мнению, демократ физически неспособен управлять страной.

США Дональд Трамп Выборы президента США
28 февраля 2024, 10:56
Чрезвычайное положение ввели в 60 округах Техаса из-за природных пожаров
Unsplash
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Губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за природных пожаров. Объявление об этом опубликовали на его сайте.

«Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить скорейшую мобилизацию необходимых ресурсов для ликвидации последствий <…> разрушительных лесных пожаров», - сообщил Эббот.

Губернатор добавил, что в ближайшие дни риск распространения огня может повыситься. Причиной глава американского штата назвал засушливую и ветреную погоду.

По данным службы лесного хозяйства Техаса, самый крупный природный пожар возник в округе Хатчинсон. Сведения о пострадавших пока не поступали. Из-за распространяющегося огня временно прекратило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.

В начале февраля природные пожары охватили Чили , из-за этого в стране ввели режим ЧС. Президент Габриэль Борич объявил о не менее 46 погибших. Президент России Владимир Путин направил чилийскому лидеру телеграмму с соболезнованиями.

США Лесные пожары
28 февраля 2024, 10:34
Шокированные лидеры НАТО отмежевались от слов Макрона о вводе войск — Захарова
РИА «Новости»
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск некоторых западных стран на Украину шокировало его союзников. Политики в срочном порядке выпустили опровержения и послали киевскому режиму обратный сигнал, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в мотивах его поступка не разобрались даже соратники. Эммануэль Макрон, предположила Мария Захарова, мог оказать США информационно-политическую помощь и заполнить эфир на время заминки с выделением нового пакета помощи Украине.

«Это заявление вызвало шок, как мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же, в течение пары часов, была сделана буквально серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны. Они от этого заявления Макрона отмежевываются», - сказала она.

Мария Захарова сказала, что обещание Эммануэля Макрона должно воодушевить Вооруженные силы Украины. Однако реакция Запада возымела другой эффект - киевскому режиму, по мнению представителя МИД, подали обратный сигнал.

За президента оправдался министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, союзники обсуждали не ввод войск , а помощь в разминировании.

Военные Мария Захарова Эммануэль Макрон МИД РФ Армия Франция
28 февраля 2024, 10:21
США потребовали от Израиля предоставить гарантии соблюдения законов в секторе Газа
Global Look Press
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Власти США потребовали от Израиля до середины марта подписать заявление, которое касается гарантий соблюдения международного права при использовании американского оружия и пропуска гумпомощи в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Axios.

По информации авторов материала, 8 февраля президент США Джо Байден издал меморандум, по которому страны, получающие от Штатов вооружения, должны предоставлять письменные гарантии.

Страны, которые участвуют в военных конфликтах, обязаны сделать это в течение 45 дней, остальным государствам дали 180 дней.

При этом источники издания указали, что в этом меморандуме Израиль не стали упоминать отдельно, но сенаторы от Демократической партии стали проявлять беспокойство относительно военных планов Израиля в секторе Газа.

Если заявление о гарантиях не подпишут, Штаты могут приостановить отправку помощи, подчеркнул Axios.

США Израиль
28 февраля 2024, 10:13
Новую структуру по фиксации преступлений Киева могут создать в России
РИА «Новости»
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Новая структура для фиксации преступления Киева может появиться в России. Она должна стать аналогом Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, сотрудники МГИМО и Института системного программирования РАН разработали софт для систематизации данных об инцидентах. Массивы информации удобно сравнивать и анализировать. Авторы проекты уже сотрудничают с центрами мониторинга, которые находятся недалеко от линии фронта.

«Мы считаем, что наша инициатива должна выйти на полноценный федеральный уровень и должна быть сделана на уровне всего государства», - пояснил Мирошник.

Он напомнил, что ЧГК собирала данные о нацистах, а потом предоставила их на Нюрнбергском процессе. Процесс создания аналогичной структуры уже запущен, подытожил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что в МИД считают целесообразным признание ВСУ террористической организацией.

Преступления Киев МИД РФ

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