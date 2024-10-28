«Не стоит недооценивать ущерб, который Стармер нанес отношениям с США - команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него полномасштабную войну, поскольку его считают антиамериканцем и нытиком-либералом», - сказал представитель тори.

Избирательный штаб Трампа уже пожаловался в Комиссию по надзору за выборами США на предполагаемые незаконные пожертвования иностранцев в кампанию его соперницы. Скандал разразился после того, как стало известно о предложении руководителя операционного отдела лейбористов Софии Патель сотрудникам партии отправиться в США и поддержать избрание Харрис.

Трамп всего на 1% уступил Харрис по уровню поддержки потенциальными избирателями. Экономический прогнозист Мартин Армстронг на основе данных суперкомпьютера предсказал крушение госсистемы США , независимо от итогов выборов.