15 октября 2024, 23:43

Трамп отметил на слухи о звонке Путину в 2021 году

Global Look Press
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Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп в беседе с Bloomberg отказался комментировать слухи о звонках российскому лидеру Владимиру Путину в 2021 году. Вместо этого Трамп высказал свое отношение к России.

«Я не комментирую это (слухи - прим. ред.), но я скажу вам, что если бы я это сделал, это было бы разумно. Если я дружелюбен с людьми, если у меня есть отношения с людьми, это хорошо, а не плохо», - заявил экс-президент.

Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, как и Соединенные Штаты, поэтому диалог с ней необходим.

Ранее в Кремле уже опровергли слухи о семи звонках Трампа Путину после окончания полномочий американского президента. Информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда «Война».

США Белый дом в США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
16 октября 2024, 00:00
«Потребительский терроризм». В Турции сократят число отелей по системе «все включено»
Unsplash
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В Турции решили сократить количество отелей, работающих по системе «все включено». Об этом сообщило издание Turkiye.

Причиной стал неразумный расход продуктов. После каждого туриста в мусорное ведро отправляют 220-400 граммов еды.

«То есть пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 миллиарда долларов», - отметил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.

Он добавил, что его коллеги называют отдых по системе all inclusive «потребительским терроризмом».

Минувшим летом в Турции выразили надежду на наплыв российских путешественников в октябре и ноябре. В 2024 году турсезон решили продлить из-за жары.

Еда Отдых Турция Путешествия Отели Отпуск
15 октября 2024, 22:53
Мбаппе убрали с рекламной фотографии из-за сексуального скандала
Global Look Press
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Мадридский клуб «Реал» убрал футболиста Килиана Мбаппе с фотографий из рекламной кампании коллекции Artist Pack. Этот стало известно благодаря публикации неотредактированной версии — первоначальное фото в своей соцсети разместил Джуд Беллингем. Об этом написало издание Sport24.

Мадридский клуб «Реал» убрал футболиста Килиана Мбаппе с фотографий из рекламной кампании коллекции Artist Pack. Этот стало известно благодаря публикации неотредактированной версии - первоначальное фото в своей соцсети разместил Джуд Беллингем. Об этом написало издание Sport24.

Ранее «Реал» объявлял о выпуске линии одежды, чтобы привлечь внимание к социальным проектам благотворительного фонда для уязвимых групп. На неотредактированном рекламном фото Мбаппе присутствует, позже француза удалили с фотокарточи.

Секс-скандал разгорелся после поездки футболиста в Швецию. Там в одном из отелей произошло изнасилование, и в нем обвинили Мбаппе и его компанию. Шведская прокуратура начала расследование.

Фото Скандалы Швеция Футбол Изнасилования
15 октября 2024, 22:06
В ЕК заявили, что ЕС может обойтись без российского газа
РИА «Новости»
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Евросоюз может обойтись без газа из России, а новые договоры с РФ — это политические решения некоторых стран. Такое заявление сделала уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симон на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, ее слова привело РИА «Новости».

Евросоюз может обойтись без газа из России, а новые договоры с РФ - это политические решения некоторых стран. Такое заявление сделала уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симон на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, ее слова привело РИА «Новости».

«Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы. <…> Если некоторые страны заключают новые контракты - это их опасный политический выбор, а не необходимость», - заявила еврокомиссар.

При этом Симон признала, что объемы закупок СПГ из России в страны Евросоюза выросли. Она выразила надежду, что это «не будет трендом».

Европейская политика на газовом рынке может привести к шоковому росту цен. Европа целенаправленно разрушает спрос на газ, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Еврокомиссия Газ Россия Евросоюз
15 октября 2024, 21:45
Появились подробности о брошенном в аэропорту Антальи ребенке и его матери
Pxhere
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Генеральное консульство России в Анталье раскрыло подробности о ребенке, брошенном в местном аэропорту, и его матери. Комментарий дипломатов появился распоряжении 360.ru.

Гражданка России 2006 года рождения родила ребенка на территории воздушной гавани и оставила его в одном из помещений, после чего собиралась улететь на родину. После обнаружения младенца персоналом аэропорта россиянку и ее мать задержали компетентные службы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«В настоящее время новорожденный ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи, где их посетил сотрудник Генконсульства», - отметили дипломаты.

Послы принимают меры по оформлению новорожденному необходимых документов. Генконсульство держит ситуацию на приоритетном контроле.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что россиянка бросила младенца в турецком аэропорту в туалете для инвалидов.

Турция Дети

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