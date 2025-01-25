25 января 2025, 23:59

Трамп отменил запрет на поставки 900-килограммовых авиабомб в Израиль — СМИ

РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону снять запрет администрации бывшего президента Байдена на поставки 2000-фунтовых (почти одна тонна) авиабомб в Израиль. Об этом со ссылкой на израильские источники сообщило издание Axios.

«Администрация президента Трампа поручила Пентагону снять запрет, который ранее наложила администрация Байдена на поставку в Израиль 2000-фунтовых бомб», - написали авторы статьи.

По данным издания, что в ближайшее время 1,8 тысячи авиабомб MK-84, о которых идет речь, погрузят на корабли со складов в США и отправят в Израиль.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выпустил указание немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Однако этот запрет не коснулся Израиля и Египта.

США Израиль Пентагон Запреты Международные отношения Войны Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины
26 января 2025, 00:07
Популярная блогерша из Казахстана пригрозила расправой русскоязычной девушке
РИА «Новости»
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Власти Казахстана объявили в международный розыск продюсера Дану Орманбаеву. Она публично угрожала русскоязычной жительнице республики расправой, сообщил местный сайт Orda.kz.

Издание сослалось на информацию, предоставленную полицией. Следственное управление Алма-Аты возбудило уголовное дело по факту разжигания межнациональной вражды. Суд уже санкционировал арест Орманбаевой.

Орманбаева - популярный в Казахстане блогер. Газета «New Times.kz» пояснила, что продюсер весной прошлого года в своих социальных сетях оскорбила русскоязычную женщину и пообещала с ней расправиться. Пострадавшая обратилась в полицию.

При этом сама Орманбаева заявила, что конфликту предшествовала ссора, в которую вовлекли и ее семью. По словам блогера, оппоненты распространяли в социальных сетях фейковые фотографии и поддельные цитаты.

Блогер уверила, что она - «не разжигатель межнациональной розни». По ее словам, об этом знают «все мои русские друзья, партнеры и соратники». Уголовное дело Орманбаева назвала сфабрикованным. Сейчас женщина живет в Дубае.

Во вторник, 21 января, стало известно, что полиция Казахстана начала расследование из-за песни с оскорблениями русских. Местный блогер Темирлан Енсебек разместил ее в социальных сетях. Автора композиции еще не установили.

Казахстан Уголовное дело Женщины Блогеры
25 января 2025, 23:28
В Германии более 100 тысяч человек вышли на протесты против АдГ, Маска и Трампа
РИА «Новости»
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В субботу, 25 января, в нескольких немецких городах прошла массовая акция протеста против правых партий и политиков, таких как партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидата в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, а также против президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«Самая крупная демонстрация прошла в Берлине. Около 100 тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот, чтобы выразить <…> протест против правого экстремизма и АдГ», - написали авторы статьи.

Однако, как сообщили в издании, протесты затронули не только против АдГ. Участники акции протестовали также против Мерца и американцев Трампа и Маска, которые в последнее время все чаще прибегают к правой риторике.

Кроме Берлина, по данным немецких журналистов, подобные акции прошли также в городе Галле, где проходило крупное предвыборное мероприятие АдГ. Там на улицу вышли более девяти тысяч человек. В Ашаффенбурге, где недавно уроженец из Афганистана напал на детей, против правых вышли еще около трех тысяч человек.

Ранее в Вашингтоне собрались тысячи протестующих против политики Трампа. Активисты опасаются, что она будет угрожать их конституционным правам.

Германия США Афганистан Протесты Дональд Трамп Митинги Экстремизм
25 января 2025, 20:57
Маск призвал немцев выходить на улицу и голосовать за свое будущее
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщило издание Die Welt.

Речь владельца соцсети Х транслировали на большом экране перед началом предвыборной кампании к выборам в бундестаг. Маск назвал АдГ «главной надеждой Германии» и заявил, что немцы не должны терять свою идентичность в условиях глобализации. Маск подчеркнул, что нынешнее правительство ФРГ игнорирует благополучие народа и подавляет его.

«Выходите на улицы, разговаривайте с людьми, убеждайте их голосовать. Необходимы перемены. Они должны быть сделаны.<… > Я думаю, что на этих выборах может зависеть будущее цивилизации», - заявил Маск.

Ранее Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» и заявил, что тот должен уйти в отставку. Так он отреагировал на поведение Шольца на теракт в Магдебурге.

Германия Илон Маск Выборы
25 января 2025, 19:40
Пита Хегсета привели к присяге в качестве главы Пентагона
РИА «Новости»
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В Белом доме объявили, что Пита Хегсета привели к присяге в качестве нового главы Пентагона. Об этом сообщили «Известия».

Хегсет с небольшим преимуществом получил достаточно голосов, чтобы стать следующим министром обороны США, несмотря на сильное сопротивление со стороны демократов и даже некоторых республиканцев, которые не были согласны с его кандидатурой, сообщило ABC News.

Ранее против Хегсета выдвигали обвинения в злоупотреблении алкоголем и неподобающем поведении на рабочих мероприятиях. Сам он считает эти обвинения «анонимными и ложными».

Ранее стало известно, что Пентагон отправит на границу с Мексикой тысячи военных , вертолеты и разведку. Исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес отметил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США количество наземных военных на границе увеличилось на 60%.

Пентагон

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