25 сентября 2024, 12:45

Трамп отказался встречаться с Зеленским

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не собирался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визиту в страну. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Оставшийся инкогнито представитель предвыборного штаба Трампа отметил, что, несмотря на заявления украинских официальных лиц, встречу политиков даже не планировали изначально.

Агентство Reuters со ссылкой на окружение Трампа сообщило, что обе стороны обозначали желание встретиться, однако конкретную дату так и не назначили. При этом Зеленский намерен встретиться в Вашингтоне с вице-президентом Камалой Харрис и действующим американским лидером Джо Байденом.

Ранее Трамп дал Зеленскому характеристику «лучшего торгаша в истории». Он заявлял, что после каждой поездки в США тот увозит из страны десятки миллиардов долларов.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп
25 сентября 2024, 04:37
Погиб командир ракетных войск «Хезболлы»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В пригороде Бейрута во время авиаудара Израиля погиб командующий ракетными войсками движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси. Об этом объявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщила пресс-служба израильской армии.

«В ходе сегодняшней утренней атаки в центре Даахе в Бейруте мы уничтожили Ибрагима Мухаммада Кабиси, командующего ракетным комплексом „Хезболлы“. Истребители ВВС точно атаковали этаж здание, где он находился с другими командирами», - сказал он.

Кубейси, по информации ЦАХАЛ, причастен к террористической атаке на горе Дов в 2000-х годах. Боевики похитили и убили трех израильских военнослужащих. Их тела вернули в Израиль для захоронения в 2004 году.

Движение «Хезболла» подтвердило гибель Кубейси. Телеканал Al Arabiya сообщил, что кроме командира при атаке по пригороду Бейрута погибли шесть членов движения и еще 15 получили ранения.

ЦАХАЛ приступил к масштабной операции в Ливане по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы». В ответ на это движение выпустило десятки ракет по аэропорту Рамат-Давид.

Израиль Ближний Восток Ливан
24 сентября 2024, 23:31
«Победила Наполеона и Гитлера». Трамп выступил с предупреждением США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп призвал Белый дом не ждать поражения России в конфликте на Украине, так как в прошлом русские уже победили Адольфа Гитлера и Наполеона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Джорджия.

По его словам, президент США Джо Байден говорит, что «мы не уйдем, пока мы не победим». При этом Трамп задался вопросом, что произойдет, если победит Россия, которая в прошлом уже нанесла поражение армиям Гитлера и Наполеона. И сейчас делает то же самое.

Кроме того, он отметил, что Байден и вице-президент Камала Харрис уже втянули в США в украинский конфликт, в котором американцы уже «застряли».

«Если я стану президентом, я начну переговоры, я добьюсь этого, мы выберемся», - пообещал Трамп.

Ранее ветеран ВМФ США, американский активист Джек Пособец предупредил, что результаты американских выборов повлияют на будущее мира, имея в виду возможное начало третьей мировой войны.

США Дональд Трамп Россия История Великая Отечественная война
24 сентября 2024, 22:45
В США оценили вероятность переговоров по ДСНВ с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В США оценили вероятность возобновления переговоров с Россией по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил РИА «Новости», что в администрации президента Джо Байдена не увидели заинтересованности российского лидера Владимира Путина в диалоге.

Американский госдеятель рассказал об этом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Не похоже, что он заинтересован», - заявил он.

По словам Кирби, власти США уже донесли до российского руководства свою позицию по вопросу возобновления переговоров по ДСНВ.

Ранее замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Гебара сообщил, что новый ДСНВ между РФ и США возможен только при соблюдении трех условий - единого понимания стратегической стабильности, предоставления своих арсеналы для проверок количества вооружений и реализации договоренностей.

Этой весной российский МИД заявил о бессмысленности рассуждений про ДСНВ , так как Вашингтон не желает уважать интересы РФ и вести диалог на условиях равноправия.

В США оценили вероятность возобновления переговоров с Россией по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил РИА «Новости» , что в администрации президента Джо Байдена не увидели заинтересованности российского лидера Владимира Путина в диалоге.

США Белый дом в США Вашингтон Россия Переговоры Владимир Путин ООН Генассамблея ООН
24 сентября 2024, 22:33
Британский премьер призвал вернуть из Газы «сосиски»
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Оговорка во время выступления премьер-министра Великобритании Кира Стармера на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле серьезно ударила по его репутации. В своей речи политик коснулся ситуации на Ближнем Востоке и призвал мировое сообщество повлиять на движение Хамас, чтобы вернуть из сектора Газа «сосиски» (sausages) вместо заложников (hostages). Трансляция выступления Стармера доступна на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В ходе своего выступления глава правительства Великобритании заявил, что боевые действия в Газе необходимо прекратить.

«Я вновь призываю к немедленному прекращению огня в секторе Газа, к возвращению сосисок… заложников», - заявил Стармер, быстро поправившись.

Эта часть выступления привела к появлению мемов в британском разделе X. Пользователи опубликовали коллажи, где премьер-министр изображен в виде большого хот-дога, а его фразу «Возвращение сосисок» оформили в виде постера к фильму «Звездные войны. Возвращение джедая».

В минувший понедельник, 23 сентября, президент США Джо Байден допустил конфуз на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На открытии совместной пресс-конференции американский лидер поприветствовал журналистов, но забыл представить своего гостя. В результате Байден стал кричать «Кто следующий?», призывая репортеров задавать вопросы.

Ситуацию разрешил модератор встречи, который взял микрофон и представил премьер-министра Индии. Моди встал со своего места и пожал руку Байдену, после чего конференция началась.

Великобритания Конфликт Израиля и Палестины Кир Стармер

Новости по теме