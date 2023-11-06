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«Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания», - сказано в публикации.

Президент США смог опередить Трампа только в штате Висконсин - на два процентных пункта.

Авторы материала назвали перечисленные штаты главными для определения нового президента на выборах в 2024 году. Именно на их территории проживает большинство сомневающихся избирателей. Трамп и Байден являются одинаково популярными кандидатами.

Ранее Трамп заявил, что видел «шестилеток гораздо умнее Байдена». По мнению экс-лидера Штатов, его приемник некомпетентен и коррумпирован.