Трамп опередил Байдена по уровню поддержки избирателей в главных штатах — СМИ
Экс-лидер США Дональд Трамп опередил нынешнего американского президента Джо Байдена по поддержке граждан в пяти из шести колеблющихся штатов. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на опрос, проведенный вместе с колледжем Сиена.
«Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания», - сказано в публикации.
Президент США смог опередить Трампа только в штате Висконсин - на два процентных пункта.
Авторы материала назвали перечисленные штаты главными для определения нового президента на выборах в 2024 году. Именно на их территории проживает большинство сомневающихся избирателей. Трамп и Байден являются одинаково популярными кандидатами.
Ранее Трамп заявил, что видел «шестилеток гораздо умнее Байдена». По мнению экс-лидера Штатов, его приемник некомпетентен и коррумпирован.