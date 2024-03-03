Трамп одержал убедительную победу на голосовании в Айдахо

По информации источника, Трамп набрал около 84,6% голосов, тогда как его конкурентка Ники Хейли поддержали 13,5%.

В субботу партийное голосование прошло в Мичигане, Миссури и Айдахо. В первом штате Трамп набрал около 98% голосов, а в Миссури - все 100%.

Партийное голосование определит, за кого представители штата отдадут свои голоса на съезде Республиканской партии летом 2024 года, где они определят кандидата на выборах.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре. От Демократической партии намерен переизбраться действующий президент Джо Байден, а от Республиканской на пост претендуют Хейли и Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп уже определился с потенциальными вице-президентами в случае победы на выборах. Ими стали сенатор из Южной Каролины Тим Скотт и губернатор Техаса Грег Эббот.