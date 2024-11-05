05 ноября 2024, 20:26

Трамп оценил вероятность беспорядков в случае поражения на выборах

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп проголосовал на избирательном участке во Флориде. Он заявил журналистам, что уверен в победе, и исключил проведение акций протеста, сообщил телеканал Sky News.

Политик принял участие в голосовании в Палм-Бич вместе с супругой Меланией. Он говорил об уверенности в победе «с существенным преимуществом», но упомянул готовность признать поражение , если выборы пройдут честно.

По мнению Трампа, вряд ли кандидатам не удастся набрать необходимые 270 голосов выборщиков.

«Похоже, республиканцы проявили себя с полной силой, так что посмотрим, что из этого получится. <…> Конечно, никакого насилия не будет. Мои сторонники - неагрессивные люди», - сказал он.

Трамп сообщил, что результаты выборов появятся к 22:00 по местному времени. Он решил наблюдать за их оглашением из своего поместья Мар-а-Лаго. Республиканец назвал прошедшую избирательную кампанию лучшей в своей карьере и допустил, что она станет последней.

Голосование стартовало 5 ноября. Первый избирательный участок открылся в поселке Диксвил-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
05 ноября 2024, 15:15
Сбежавшие от супругов любовники в Китае получили тюремный срок
РИА «Новости»
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Любовники попали под суд в Китае за то, что покинули свои семьи. За измену супругам их осудили на четыре месяца тюремного заключения, сообщила газета South China Morning Post.

Женатый мужчина и замужняя женщина познакомились в школьном чате. Мать четверых детей подвергалась насилию в браке и после очередных побоев предложила любовнику сбежать. Они создали новую семью и прожили вместе пять лет.

Когда женщина забеременела, пара решила оформить развод с прежними супругами. По китайским законам, сожительство с кем-то, помимо супруга, карается морально и юридически. За двоеженство можно получить тюремный срок до двух лет. Несмотря на это, пара добровольно сообщила о своем союзе в полицию, суд приговорил их к четырем месяцам лишения свободы. Исполнение приговора женщине отложили на полгода, так как у нее грудной ребенок.

Американские исследователи выяснили, что существует три вида неверности - сексуальная, эмоциональная и электронная. В сексуальной признались около 25% мужчин и 14% женщин.

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05 ноября 2024, 12:06
Дожди затопили аэропорт в Барселоне
РИА «Новости»
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Проливные дожди в регионе Валенсия вызвали наводнение в Каталонии, где затопило международный аэропорт Эль-Прат. Об этом сообщил телеканал ABC.

По информации источника, из-за природной стихии отменили 70 рейсов и 18 самолетам не дали разрешение на посадку, а также приостановили железнодорожное сообщение по некоторым линиям.

Управляющая компании аэропорта Aena в социальной сети X уточнила, что вода проникла во внутренние помещения воздушной гавани, в том числе парковку и терминал T1.

В результате наводнения в Валенсии погибли 217 человек, точное число пропавших без вести на данный момент неизвестно. Экстренные службы проверяют туннели и подземные парковки, где наводнение могло застать людей в автомобилях.

В конце октября в Барселоне объявляли штормовое предупреждение , из-за чего несколько станций метро заблаговременно закрыли.

Барселона Погода Испания
05 ноября 2024, 08:40
Вучич предупредил о возможности третьей мировой войны после выборов в США
РИА «Новости»
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Предстоящие  выборы президента в США станут судьбоносными для всего мира. Об этом в эфире телеканала TV Happy заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его мнению, они принесут переход к третьей мировой войне или мир.

«Вероятно, в истории человечества это самые важные выборы, которые могут определить войну или мир. Это может случиться, что эти американские выборы принесут мир или продолжение конфликта, которая может привести нас к третьей мировой войне», - отметил политик.

Вучич ранее предположил, что в случае победы на выборах кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предложит России и Украине подписать перемирие на период с католического до православного Рождества. Он подчеркивал, что этот вариант развития событий будет отличаться от планов кандидата от демократов Камалы Харрис.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.

США Александр Вучич Выборы
05 ноября 2024, 06:30
Мадуро предупредил об опасном исходе выборов в США
Pxhere
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Недоверие американцев к кандидатам перед президентскими выборами в США представляет собой опасность, так как ситуация может обернуться авантюрами и конфликтами. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телепрограммы «С Мадуро +».

Недоверие американцев к кандидатам перед президентскими выборами в США представляет собой опасность, так как ситуация может обернуться авантюрами и конфликтами. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телепрограммы «С Мадуро ».

Он заметил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии неопределенности. Американское общество, как уточнил Мадуро, больше ни в кого не верит.

«Это опасно, потому что неопределенность оборачивается разочарованием, а от него человек переходит к авантюрам, которые могут привести <…> к войнам», - высказался Мадуро.

Он добавил, что вне зависимости от результатов выборов в США Венесуэла будет идти собственным путем.

Как сообщила газета The Times , жители Вашингтона укрепляют здания и заколачивают окна перед голосованием. Американцы, по данным авторов материала, боятся беспорядков.

США Николас Мадуро Выборы президента США

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