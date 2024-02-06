06 февраля 2024, 19:43

Трамп обжалует отказ суда в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

Pxhere
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Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение апелляционного суда в Вашингтоне, который отказал ему в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на избирательный штаб.

«Президент Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и конституции», - подчеркнули в штабе.

Экс-лидер США настаивает, что его нельзя судить за действия, совершенные в период пребывания в должности президента. Речь идет в том числе о штурме Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах.

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года. Орган правосудия поддержал суд нижестоящей инстанции, который также отказал Трампу в иммунитете.

США Суд Вашингтон Дональд Трамп Выборы
06 февраля 2024, 19:32
Претензии Трампа на юридический иммунитет отклонили
РИА «Новости»
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Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет юридического иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

«У Дональда Трампа нет иммунитета от преследования по предполагаемым преступлениям, которые он совершил во время своего президентства», - заявили в суде.

Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматривают попытки Трампа изменить проигранные выборы, включая штурм Капитолия, буксует из-за необходимости прояснить вопрос о применимости президентского иммунитета.

По данным СМИ, экс-президент США собирается обжаловать решение суда.

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия в 2021 году. Политик своими действиями «спровоцировал восстание», сообщил RT.

Ранее экс-президент США стал участником очередного дела. Трампа обвинили в мошеннической схеме.

США Суд Дональд Трамп
06 февраля 2024, 18:43
Такер Карлсон взял интервью у Путина — СМИ
Пресс-служба Кремля
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Журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон все-таки встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным и взял у него интервью. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По информации издания, о встрече Путина и Карлсона написали несколько известных журналистов. О состоявшемся интервью проинформировали корреспондент The Guardian Петр Зауэр, а также руководитель московского бюро The Financial Times Макс Седдон.

Ранее машину Такера Карлсона со съемочным оборудованием заметили на территории администрации президента России, писали «Известия». В автомобиль погрузили технику, этим занимались помощники журналиста. Издание также опубликовало видео, на котором Карлсон ходит по парковке у администрации Путина.

Агентство Bloomberg сообщало, что возможность интервью Путина американскому журналисту обсуждали в Кремле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментировать приезд Карлсона в Москву отказался.

Кремль Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Москва
06 февраля 2024, 17:13
Германия продолжила расследование подрыва «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Генпрокуратура Германии продолжает расследовать дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом РБК рассказали в ведомстве.

Генпрокуратура Германии продолжает расследовать дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом РБК рассказали в ведомстве.

«Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», - подчеркнул собеседник издания.

При этом Швеция, по данным местных СМИ, вероятно, скоро объявит о прекращении следствия из-за невозможности установления конкретного подозреваемого в своей стране. А в Польше, по информации американских журналистов, скрывали сведения о подозреваемых в этом преступлении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» вопиющим примером недобросовестной конкурентной борьбы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указал на то, что диверсию «против критически важной международной инфраструктуры» нельзя оставлять без определения заказчиков и исполнителей.

Германия, однако, целый год не предоставляла результаты расследования , невзирая на запросы.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Северный поток
06 февраля 2024, 17:00
Стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане
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Стая косаток борется за жизнь в Японии. Млекопитающих зажало льдинами в Тихом океане в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В ледяном плену почти не осталось места для кислорода. Японские спасатели не могут добраться до китообразных и просят Россию о помощи.

«Косатки сейчас отчаянно борются за жизнь. По словам очевидцев, в группе есть как минимум один детеныш, который уже на грани гибели и совсем выбился из сил», - написали авторы материала.

Спасти косаток может ветер, но по прогнозу он ожидается не раньше, чем через два дня. Отогнать льдины можно с помощью судна усиленного ледового класса или ледокола.

Сахалинские активисты «Друзья Океана» готовят обращение в МИД РФ для проведения спасательной операции совместно с Японией. Для этого необходимо как можно больше заявлений от людей в Росприроднадзор, сообщили зоозащитники astv.ru.

В сентября 2023 года очевидцы в Авачинской бухте стали свидетелями и участниками спасения нерпы от охотившихся на нее косаток. Животное смогло залезть на яхту.

Япония Россия Косатки Животные

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