Трамп обжалует отказ суда в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

«Президент Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и конституции», - подчеркнули в штабе.

Экс-лидер США настаивает, что его нельзя судить за действия, совершенные в период пребывания в должности президента. Речь идет в том числе о штурме Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах.

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года. Орган правосудия поддержал суд нижестоящей инстанции, который также отказал Трампу в иммунитете.