Трамп обвинил Россию в краже у США супербыстрой ракеты

«Вы знаете, что Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы. Украли чертежи, засекреченные, и построили ее», - сказал Трамп.

О какой технологии идет речь, политик не уточнил.

США отстает от России в сфере разработки и создания «сверхбыстрых» гиперзвуковых ракет. Российские «кинжалы» стоят на вооружении армии с 2017 года. А с 2022 года успешно применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Например, в мае 2023 году «кинжалы» ликвидировали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве.

По словам доктора военных наук, капитана первого ранга Константина Сивкова, в мире на данный момент не существует аналогов российским «кинжалам». Ракеты достигают скорости 3500 метров в секунду при этом идут с маневрированием, поэтому их практически невозможно сбить существующими системами.