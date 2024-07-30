Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть
Страны ОПЕК пытаются намеренно снизить цены на нефть, чтобы добиться более лучших позиций для кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом в социальной сети Truth Social написал ее главный конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп.
«Страны ОПЕК делают все возможное, чтобы попытаться сбить нефтяные цены в надежде на победу безумной Харрис. Тогда они действительно смогут получить неплохие плоды, но для США Харрис станет катастрофой», - сказал он.
Трамп регулярно выдвигает обвинения в адрес стран-экспортеров нефти. По его мнению, они манипулируют ценами, а демократы в ответ ничего не делают.
Ранее Трамп публично раскритиковал умственные способности Харрис на конференции Bitcoin. По его мнению, у Камплы низкий показатель IQ, как и у действующего президента страны Джо Байдена.