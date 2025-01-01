Трамп обвинил мигрантов-нелегалов в теракте в Новом Орлеане

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«Прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами», - отметил он.

Трамп пообещал оказать поддержку Новому Орлеану в расследовании и восстановлении после этого преступления.

В среду, 1 января, водитель на грузовике протаранил толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. По последним данным, жертвами наезда стали 12 человек, еще 35 получили травмы. Позже преступника нашли мертвым.

Согласно информации Fox News , несколько дней назад автомобиль, на котором ехал подозреваемый, пересек г раницу США и Мексики. Журналисты не смогли установить, кто им управлял. Имя убитого водителя пока не установили.

На месте происшествия сотрудники спецслужб обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. ФБР трактовало случившееся как теракт, сообщало Ura.ru.

Президент Джо Байден пообещал мэру Нового Орлеана Латойе Кантрелл «федеральную поддержку».