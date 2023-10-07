Трамп обвинил Байдена в содействии атакам ХАМАС на Израиль

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«Атака ХАМАС является бесчестным поступком, и у Израиля есть полное право защищать себя с использованием подавляющей силы. К сожалению, профинансировать эти атаки помогли деньги американских налогоплательщиков, которые, согласно многим сообщениям, были переданы администрацией Байдена», - заявил Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что во время правления он смог привнести мир на Ближний Восток, но теперь Байден разрушает его. Причем намного быстрее, чем можно было ожидать.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что США стоило бы заниматься урегулированием палестино-израильского конфликта. Но вместо этого Штаты принялись накачивать оружием Украину и сталкивать народы. «Маниакальную страсть Америки» разжигать конфликты, по мнению политика, может остановить только гражданская война.

Многолетний конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября после ракетных ударов по Израилю со стороны сектора Газа. Власти многих стран поддержали право израильтян защититься и осудили действия палестинской группировки. Однако Сирия поддержала действия ХАМАС против Израиля и осудила «жестокие действия израильской оккупации». Палестина в свою очередь заявила, что будет отвечать на атаки Израиля.