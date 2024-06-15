Трамп обвинил Байдена в прибытии российского флота на Кубу

Он раскритиковал Байдена и указал на слабость его политики. Республиканец отметил, что корабли российского флота сейчас находятся в 60 милях от Флориды.

«Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу», - предупредил кандидат в президенты.

Политик также рассказал, что Байден не пользуется уважением ни у российского руководства, ни среди лидеров других стран.

Ранее Трамп назвал немыслимым заход российских кораблей в порт Кубы. Тактическая группа отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия. В порт Гаваны прибыли в том числе атомная подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков».