По данным аналитиков, Трамп на сегодняшний день значительно опережает свою оппонентку Камалу Харрис в пяти штатах: на 2,8 процентных пункта в Аризоне, на 1,3 - в Джорджии, на 1,2 - в Северной Королине, на 0,6 в Неваде и на 0,4 в Пенсильвании.

Харрис сохраняет незначительное преимущество в Мичигане (0,5 процентного пункта) и в Висконсине (0,4).

Если прогноз экспертов окажется верным, то это с высокой долей вероятности может принести победу Трампу.

В штабе республиканца заявили, что объявление результатов выборов задержится. Но в нескольких ключевых штатах итоги станут известны уже в ближайшее время. Они дадут представление о ходе выборов.

Трамп ранее заявил, что уверен в своей победе. Он также добавил, что доволен своей избирательной кампанией.