06 ноября 2024, 00:52

Трамп обогнал Харрис в большинстве колеблющихся штатов — опросы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп может одержать победу в большинстве колеблющихся штатов. Такой прогноз опубликовал сайт RealClearPolitics.

По данным аналитиков, Трамп на сегодняшний день значительно опережает свою оппонентку Камалу Харрис в пяти штатах: на 2,8 процентных пункта в Аризоне, на 1,3 - в Джорджии, на 1,2 - в Северной Королине, на 0,6 в Неваде и на 0,4 в Пенсильвании.

Харрис сохраняет незначительное преимущество в Мичигане (0,5 процентного пункта) и в Висконсине (0,4).

Если прогноз экспертов окажется верным, то это с высокой долей вероятности может принести победу Трампу.

В штабе республиканца заявили, что объявление результатов выборов задержится. Но в нескольких ключевых штатах итоги станут известны уже в ближайшее время. Они дадут представление о ходе выборов.

Трамп ранее заявил, что уверен в своей победе. Он также добавил, что доволен своей избирательной кампанией.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы
06 ноября 2024, 02:11
Первые избирательные участки закрылись в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Первые участки перестали принимать избирателей на президентских выборах в США в 18:00 по местному времени в штатах Индиана и Кентукки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Последними избирательные участки закроют на Гавайях и Аляске, где основное голосование завершится в 08:00 по московскому времени.

Согласно данным The Associated Press , Дональд Трамп лидирует в штате Индиана с 71,5%, у Харрис - 26,7%. Республиканец также лидирует в штате Кентукки с 63,4%, у его соперницы - 35,5%. В настоящее время подсчитаны около 2% голосов.

Выборы президента США стартовали во вторник, 5 декабря. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, от Республиканской участвует экс-президент Дональд Трамп.

Ранее обнародовали прогноз, согласно которому Трамп может победить в Аризоне, Джорджии, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. В своем видеообращении он заявил об ожидании «большой победы».

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы Демократическая партия США Республиканская партия США
06 ноября 2024, 00:29
В ФБР обвинили Россию в угрозах минирования участков в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило Россию в якобы рассылке сообщений об угрозах взрывов на избирательных участках в США. Об этом заявили на сайте бюро.

«ФБР известно об угрозах взрыва на избирательных участках в нескольких штатах, многие из которых, по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты. Ни одна из угроз не была признана достоверной на текущий момент», - указано в заявлении.

До этого ФБР, национальная разведка и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры выпустили совместное заявление о том, что якобы связанные с РФ лица сфабриковали видео о подлоге голосования в штате Джорджия и распространили его в соцсетях. При этом госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил об угрозе президентским выборам, которая якобы имеет «российское происхождение».

Ранее в штате Нью-Йорк полицейские арестовали мужчину , который не смог проголосовать из-за судимости и начал угрожать, обещая «вернуться с пистолетом или сжечь это место».

США Дипломатия ФБР Взрывы Россия Выборы президента США Выборы
05 ноября 2024, 23:44
В трех штатах США заявили об угрозах на выборах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина зафиксировали угрозы о заложении бомб в школах и на избирательных участках. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, чиновники трех американских штатов предупредили об угрозах, которые поступили в день выборов президента США.

«Они отреагировали на угрозы против школ и избирательных участков, однако ни одна из них не оказалась достоверной», - отметили в статье.

Федеральное бюро расследований задержало несколько мужчин, который угрожали массовой стрельбой и подрывом электростанции в Нэшвилле.

Один из задержанных планировал устроить теракт в случае победы на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Кроме того, в городе Фоулер в штате Нью-Йорк полицейские арестовали мужчину, угрожавшего поджечь избирательный участок. Мужчине не дали проголосовать из-за судимости.

США Выборы президента США Выборы
05 ноября 2024, 23:43
Маск решил провести ночь выборов рядом с Трампом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский бизнесмен Илон Маск планирует провести ночь после выборов рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом», - говорится в публикации.

Бизнесмен потратил 119 миллионов долларов на политический комитет America PAC в поддержку Трампа, а также проводил мероприятия от его имени. Кроме того, Маск контролирует одну из ключевых информационных платформ - соцсеть X.

Предприниматель будет находиться в числе небольшой группы спонсоров, для которых Трамп устроит несколько вечеринок с разным уровнем инклюзивности, включая ужин с узким кругом лиц. После этого политик выступит перед более широкой аудиторией, в том числе и перед другими спонсорами, в конференц-зале Палм-Бич.

Ранее Маск заявил, что обвинения против Трампа в сговоре с Россией перед выборами в 2016 году сфабриковали на деньги предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Выборы

Новости по теме