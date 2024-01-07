Трамп назвал заложниками своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия

«Знаете, что им следует сделать? Им нужно отпустить заложников», - сказал Трамп.

Он обратился к действующему президенту Джо Байдену с призывом отпустить заключенных. В случае своей победы на осенних выборах 2024 года, он пообещал им амнистию.

Администрация США считает их мятежниками, а ФБР продолжают разыскивать участников протеста. За участие в беспорядках им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Байден указал на виновность Трампа в январских событиях. По его мнению, причиной тому, что во время штурма Капитолия пострадали сотни люди, стала «ложь» Трампа.