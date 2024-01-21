Трамп назвал США свалкой
США из-за некомпетентности действующего президента Джо Байдена превратились в свалку для всего остального мира. Об этом на митинге сторонников в Нью-Гэмпшире заявил экс-президент страны Дональд Трамп.
«США стали свалкой для остального мира под руководством Байдена», - сказал он.
Трамп также выразил мнение, что некомпетентность нынешних властей поставила под угрозу всю американскую демократию.
Ранее Трамп выиграл партийные праймериз от республиканцев в штате Айова. Байден признавал, что это конкурент является лидером оппозиции.
Дональд Трамп неоднократно высказывался в адрес Байдена в негативном ключе. Он называл его мошенником и негодяем , также признался, что удивится, если вновь увидит его выборах в 2024 году.
Также Трамп заявлял, что способен решить конфликт Украины и России всего за сутки, чем вызвал недовольство Владимира Зеленского.