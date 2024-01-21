Трамп назвал США свалкой

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«США стали свалкой для остального мира под руководством Байдена», - сказал он.

Трамп также выразил мнение, что некомпетентность нынешних властей поставила под угрозу всю американскую демократию.

Ранее Трамп выиграл партийные праймериз от республиканцев в штате Айова. Байден признавал, что это конкурент является лидером оппозиции.

Дональд Трамп неоднократно высказывался в адрес Байдена в негативном ключе. Он называл его мошенником и негодяем , также признался, что удивится, если вновь увидит его выборах в 2024 году.

Также Трамп заявлял, что способен решить конфликт Украины и России всего за сутки, чем вызвал недовольство Владимира Зеленского.