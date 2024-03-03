Трамп назвал США ослабленной и униженной страной

Бывший американский президент заявил, что страна разрушается, а ее экономику «крушит инфляционный кошмар Байдена». Трамп также упомянул проблемы с мигрантами на границах, высокий уровень инфляции, вторжение мужчин в женские виды спорта и атаки на традиционные ценности.

«Америка слабеет, она унижена на мировой арене», - заявил он в своем видеообращении к избирателям в штате Айдахо.

Трамп напомнил, что еще четыре года назад США были великой страной, а теперь превратились в посмешище. Кандидат от республиканцев в президенты также призвал американцев вместе вернуть величие их стране, сделать ее лучше, чем когда-либо.

Ранее супруга Джо Байдена Джилл раскритиковала Трампа за его отношение к женщинам, обвинив его в неуважении и обесценивании их достижений, а также издевательстве над женскими телами.