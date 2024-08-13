13 августа 2024, 07:37

Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп сказал, что наибольшей угрозой человечеству является не глобальное потепление, а ядерное. Такую точку зрения он озвучил в беседе с миллиардером Илоном Маском, интервью транслировали в социальной сети X.

«Самая большая угроза - ядерное потепление, а не глобальное», - сказал он.

Действующий президент США Джо Байден отмечал, что считает Трампа настоящей угрозой для безопасности страны. По его словам, Штаты подошли к «переломной точке», а результат предстоящих выборов предопределит историю страны на десятки лет вперед.

Трамп заявлял, что Байден приблизился к состоянию овоща. При этом он отмечал, действующий вице-президент Камала Харрис в случае победы на выборах будет выглядеть еще хуже.

Ранее в США допустили риск глобальной ядерной войны из-за украинского конфликта.

США Дональд Трамп
13 августа 2024, 07:29
Трамп назвал причину выхода Байдена из предвыборной гонки
РИА «Новости»
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Глава Белого дом Джо Байден отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке из-за госпереворота. Такое заявление в интервью американскому бизнесмену Илону Маску сделал кандидат на пост президента США Дональд Трамп.

По его словам, Байдена буквально вытеснили из предвыборной гонки представители Демократической партии.

«Это был переворот против президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить», - заверил Трамп.

Демократы сказали Байдену, что убрать его кандидатуру на пост главы государства могут «по-хорошему, а могут сделать это по-жесткому».

Трамп указал на нездоровье президента США. Он заметил, что в нынешнем состоянии действующий американский лидер близок к стадии овоща. Политик рассказал, что видел снимки Байдена с отдыха на пляже. На кадрах глава Белого дома, по словам Трампа, выглядел плохо.

Также кандидат в президенты США высказался о своем новом оппоненте Камале Харрис. Он назвал ее еще более некомпетентной в делах государства, чем Байден.

США Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден Демократическая партия США
13 августа 2024, 07:13
Стадия овоща. Трамп указал на опасное состояние Байдена
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден в своем нынешнем состоянии близок к стадии овоща. Об этом в интервью миллиардеру Илону Маску заявил кандидат на пост главы государства Дональд Трамп.

«По моему мнению, Трамп уже близок к состоянию овоща», - сказал он.

Трамп объяснил, что видел фотографии Байдена с отдыха на пляже, на которых он выглядел плохо.

«Это было ужасно, Джо едва ходил. Как будто у нас просто нет президента», - отметил политик.

При этом кандидат подчеркнул, что в случае победы на выборах нынешний вице-президент Камала Харрис станет выглядеть еще хуже, чем Байден.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них примут участие Трамп и Камала Харрис, выдвижение которой поддержал Байден.

Ранее Трамп назвал Камалу Харрис еще более некомпетентной в государственных делах , что Байден.

США Дональд Трамп Джо Байден
13 августа 2024, 01:53
Появились кадры нападения на людей во дворе мечети в Турции
Freepik
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В Сети опубликовали видеозапись нападения террориста, устроившего кровавую расправу над людьми во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции. Ролик выложил Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что неадекват был в бронежилете с эмблемой 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», черной каске и маске с принтом черепа. Преступник записал теракт на камеру GoPro.

Психопат ранил ножом семерых человек и зарубил одного топором.

«Сейчас „турецкий Брейвик“ находится в местном отделе полиции на допросе», - уточнил канал.

В турецких соцсетях вспомнили про норвежского ультраправого неонациста Андерса Брейвика, от рук которого в Осло и на острове Утейа погибли 77 человек, причем в основном подростки, в 2011 году.

Ранее британские силовики задержали более 100 человек, участвующих в погромах против мигрантов. Протестные акции и массовые беспорядки начались после поножовщины в танцевальной студии города Саутпорт, когда 17-летний беженец убил трех воспитанниц.

Турция Видео Поножовщины Полиция
13 августа 2024, 01:15
Салливан написал мемуары о трудной работе послом в России
РИА «Новости»
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В США вышла книга «Полночь в Москве. Мемуары с передовой линии войны России против Запада» дипломата Джона Салливана. Он рассказал о работе американским послом, сообщил «Коммерсант».

Свои мемуары Салливан уместил в 403 страницы, из которых большинство посвятил работе послом США в России - с 16 января 2020 года по 4 сентября 2022 года. Дипломат рассказал, как вопреки правилам остался на своем посту после перехода власти от республиканца Дональда Трампа к демократу Джо Байдену, об особенностях работы в Москве и собственных впечатлениях.

«Работа в качестве посла США в Москве всегда была нелегкой… Мой друг и предшественник на посту посла в России Уильям Бернс говорил, что, когда он служил в Москве, у него появились седые волосы», - сказал он.

К моменту вступления в должность Салливан считался вторым лицом американской дипломатии. Он работал в Госдепе с 2017 года и некоторое время исполнял обязанности госсекретаря. После обострения разногласий в 2022 году дипломат заявлял о сохранении культурных связей между США и Россией.

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