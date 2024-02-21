Трамп назвал Россию «военной машиной»

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», - сказал Трамп.

Экс-президент Штатов также отметил, что европейские страны не могут сравниться с Россией и по размерам территорий. Он призвал союзников Америки по НАТО больше вкладываться в оборону.

Ранее Трамп заявил, что большой наплыв мигрантов через границу с Мексикой и высокая коррумпированность судебной системы начали превращать США в страну третьего мира. По словам бывшего американского лидера, если его судебное преследование не прекратят, то в будущем со Штатами никто не захочет сотрудничать.

Также Трамп указывал на то, что действующим лидером Америки управляют фашисты. Он раскритиковал как человеческие, так и политические качества Джо Байдена и назвал его «коррумпированным человеком».