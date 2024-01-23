Трамп назвал Путина умным и влиятельным человеком

Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что он не способен действовать во благо страны.

«Он ведет переговоры с Путиным и Си. Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные <…>, они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели», - заявил Трамп.

Ранее экс-президент США заявил, что он ладил с Путиным и Си Цзиньпином , когда был во главе Белого дома. Трамп считает, что важно иметь с лидерами ядерных держав хорошие отношения.

Во время выступления перед сторонниками Трамп заявил, что США потеряли волю и былую силу. Страна находится в состоянии упадка и утратила свой путь, отметил бывший президент. Об этом напомнил RT.