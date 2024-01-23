23 января 2024, 03:29

Трамп назвал Путина умным и влиятельным человеком

РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны. Об этом бывший глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что он не способен действовать во благо страны.

«Он ведет переговоры с Путиным и Си. Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные <…>, они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели», - заявил Трамп.

Ранее экс-президент США заявил, что он ладил с Путиным и Си Цзиньпином , когда был во главе Белого дома. Трамп считает, что важно иметь с лидерами ядерных держав хорошие отношения.

Во время выступления перед сторонниками Трамп заявил, что США потеряли волю и былую силу. Страна находится в состоянии упадка и утратила свой путь, отметил бывший президент. Об этом напомнил RT.

США Белый дом в США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
23 января 2024, 03:58
Глава Минобороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией
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Германия должна осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на телеканале ZDF.

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Важно вооружиться на этот случай», - заявил он.

Писториус отметил, что Германия и страны НАТО сейчас запасаются оружием. Он назвал этот процесс необходимым. Для его осуществления в Прибалтике должна быть немецкая бригада, которую к 2027 году сделают «полностью боеспособной».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из НАТО. По его словам, альянс ведет агрессивную политику в отношении РФ и приближает мир к третьей мировой войне.

Германия Войны Россия Оружие НАТО
23 января 2024, 03:18
Байден снимет свою кандидатуру на выборах в президенты США — Трамп
РИА «Новости»
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Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что его приемник Джо Байден вскоре выйдет из борьбы за пост президента на выборах в 2024 году. Его слова передало РИА «Новости».

«Лично я так думаю», - ответил он журналисту на соответствующий вопрос.

Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, который был конкурентом Трампа, заявил о выходе из президентской гонки в США. По его словам, он хочет поддержать своего однопартийца Трампа, который превосходит действующего лидера Штатов и заслуживает «еще одного шанса».

В праймериз Республиканской партии остались два кандидата - 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли.

Ранее Трамп назвал свою соперницу в борьбе за право стать президентом США Никки Хейли одной из «поджигателей войны». Он отметил, что политик является «неизбираемой».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
23 января 2024, 02:04
ЕС запланировал договориться по российским активам к середине февраля
РИА «Новости»
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Европейский союз намерен прийти к финальному договору по использованию доходов от замороженных российских активов до заседания глав МИД в середине февраля. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по результатам встречи европейских министров иностранных дел в Брюсселе, передало РИА «Новости».

«У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС (19 февраля - прим. ред.)», - сказал Боррель.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия примет зеркальные меры , если западные страны конфискуют ее активы. По его словам, раньше времени анонсировать действия РФ не имеет смысла. Российская сторона не ждет от недружественных государств каких-нибудь шагов, указывающих на непонимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

Еще 16 января стало известно, что ЕС начал техническую работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины. Как отметил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, политики намерены быстро продвигаться в этом вопросе.

Еврокомиссия Доходы Россия Работа МИД РФ
23 января 2024, 01:03
«Война неизбежна». Медведев иронично ответил на заявление Госдепа об Аляске
РИА «Новости»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов представителя американского Госдепа о том, что Аляску не вернут России назад, пошутил о неизбежности войны. Иронический ответ политик опубликовал в соцсети Х.

«По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», - сказал он.

В конце публикации Медведев поставил смеющийся смайлик.

Ранее журналист на брифинге задал представителю Государственного департамента США вопрос, связанный с якобы подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о «незаконности» продажи Аляски США. При этом репортер перепутал дату исторической сделки и назвал 1983 год вместо 1867-го.

Еще в конце декабря 2023 года в издании Military Watch Magazine заявили, что Россия способна ответить на территориальные претензии США в Арктике. По данным журналистов, российские войска имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси.

США Госдеп США Россия

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