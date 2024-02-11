Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми
Бывший американский президент Дональд Трамп признался, что считает российского лидера Владимира Путина умным. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», - заявил Трамп.
Экс-лидер Соединенных Штатов также высоко оценил умственные способности председателя Китая Си Цзиньпина.
Трамп уже назвал Путина и Цзиньпина очень умными политиками. При этом он упрекал нынешнего президента США Джо Байдена в том, что тот не может даже нормально изъясняться.
В отличие от Байдена, говорил Трамп, лидеры России и Китая любят свои страны. Они хотят, чтобы их государства преуспевали. Путин и Цзиньпин также поддерживают дружеские отношения.