Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми

«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», - заявил Трамп.

Экс-лидер Соединенных Штатов также высоко оценил умственные способности председателя Китая Си Цзиньпина.

Трамп уже назвал Путина и Цзиньпина очень умными политиками. При этом он упрекал нынешнего президента США Джо Байдена в том, что тот не может даже нормально изъясняться.

В отличие от Байдена, говорил Трамп, лидеры России и Китая любят свои страны. Они хотят, чтобы их государства преуспевали. Путин и Цзиньпин также поддерживают дружеские отношения.