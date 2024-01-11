Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными

«[Байден] не может связать двух предложений и представляет нас в ядерных вооружениях с Путиным и Си, и всеми этими очень умными людьми. <…> Позвольте вам сказать: они (Путин и Си - прим. ред.) очень умные и очень хитрые», - подчеркнул Трамп.

Политик констатировал, что американские СМИ не любят, когда он так высказывается о российском и китайском лидерах, однако он остается при своем мнении.

Ранее Дональд Трамп отметил, что « поладил с Путиным », и назвал опасной политику Байдена. По мнению Трампа, действующий президент Соединенных Штатов способен спровоцировать третью мировую войну. Экс-лидер США заверил, что сам он не допустил бы украинского кризиса и эскалации палестино-израильского конфликта и удержал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове.