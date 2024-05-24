24 мая 2024, 21:30

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина лидерами мировой политики

РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп снова упомянул на предвыборном митинге лидеров России и Китая. Он заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.

Трамп противопоставил их нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, сообщило издание The Washington Post.

«Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет», - сказал он.

Также он упомянул венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Трамп подчеркнул, что если его изберут на второй срок, то он вернет США репутацию сильной державы, «мир снова будет их уважать».

До этого бывший американский лидер называл Си Цзиньпина «очень хорошим другом» и «блестящим человеком», а также отмечал, что хорошо ладит с российским лидером. По словам Трампа, если он снова возглавит США, то быстро разрешит украинский конфликт.

Ранее аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери назвал «стратегическим кошмаром» для властей США дружбу Китая и России.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
24 мая 2024, 21:28
Подозреваемых в подготовке терактов в Таджикистане задержали в Минске
РИА «Новости»
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Приехавших в Белоруссию двух граждан Таджикистана задержали по подозрению в подготовке терактов на родине. Об этом в комментарии БелТА сообщила официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук.

Она подчеркнула, что иностранцев задержали в Минске. В операции приняли участие сотрудники главного управления ведомства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при силовой поддержке СОБРа.

«В Минске задержаны два гражданина Республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана», - заявила Сахарчук.

Представитель белорусского МВД добавила, что задержанных силовики передали сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана.

В начале апреля сотрудники белорусского КГБ задержали 12 человек, подозреваемых в отправке взрывчатки на Украину. По данным ведомства, участников группы завербовали спецслужбы соседней страны.

Белоруссия Терроризм Минск Таджикистан
24 мая 2024, 19:57
МИД заявил о прекращении соглашения РФ и Японии по ликвидации ядерного оружия
РИА «Новости»
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Межправительственное соглашение России и Японии в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия прекратило свое действие, заявили в МИД РФ. Официальное сообщение ведомства появилось на портале публикования правовых актов.

Соглашение стороны подписали в Токио в октябре 1993 года.

Из заявления МИД следует, что документ о сотрудничестве в целях содействия по ликвидации подлежащего сокращению в России ЯО, а также о создании комитета по сотрудничеству на этом направлении прекратил действие 21 мая этого года.

Осенью 2023 года кабмин России распорядился прекратить действие этого соглашения. МИД 21 ноября уведомил Японию о принятом решении. Документ утратил силу через шесть месяцев с даты уведомления, то есть в минувший вторник, 21 мая.

Япония Россия МИД РФ
24 мая 2024, 19:46
ЕС продолжит следить за ситуацией с буями на Нарве — Боррель
РИА «Новости»
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Решение России убрать часть пограничных буев на реке Нарве, которые разграничивают судоходные пути, было провокацией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией, сообщил РБК.

Боррель поддержал позицию эстонских властей и назвал исчезновение буев «частью линии провокационного поведения».

«Этот инцидент на границе - часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря», - указал он.

Буи на реке устанавливают ежегодно весной. До 2022-го это делали по согласию сторон, напомнило издание. В минувший четверг, 23 мая, эстонские пограничники заявили, что Россия убрала 24 из 50 установленных буев.

В пятницу, 24 мая, из-за ситуации с буями в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина.

Россия Евросоюз Эстония
24 мая 2024, 19:45
Путин заявил об успешной посадке российских вертолетов кортежа Раиси
Global Look Press
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Сопровождавшие в поездке президента Ирана Эбрахима Раиси члены правительственной делегации на российских вертолетах успешно приземлились в пункте назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он напомнил, что российские воздушные суда летели по тому же маршруту, что и американский Bell 212, который потерпел крушение с президентом Ирана на борту.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях», - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

В ходе этой же пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответственность за гибель Раиси лежит на США, которые ввели санкции против гражданских воздушных судов. Он пояснил, что введенные ограничения не позволили ремонтировать правительственный вертолет.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в конце прошлой недели в горной провинции Восточный Азербайджан. На борту воздушного судна также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети. Спасатели добрались до места авиакатастрофы только на следующий день.

В опубликованных Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана говорится, что вертолет Раиси загорелся после удара об одну из гор во время полета.

США Вертолеты Россия Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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