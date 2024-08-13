Трамп назвал причину выхода Байдена из предвыборной гонки

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По его словам, Байдена буквально вытеснили из предвыборной гонки представители Демократической партии.

«Это был переворот против президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить», - заверил Трамп.

Демократы сказали Байдену, что убрать его кандидатуру на пост главы государства могут «по-хорошему, а могут сделать это по-жесткому».

Трамп указал на нездоровье президента США. Он заметил, что в нынешнем состоянии действующий американский лидер близок к стадии овоща. Политик рассказал, что видел снимки Байдена с отдыха на пляже. На кадрах глава Белого дома, по словам Трампа, выглядел плохо.

Также кандидат в президенты США высказался о своем новом оппоненте Камале Харрис. Он назвал ее еще более некомпетентной в делах государства, чем Байден.