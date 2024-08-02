Трамп назвал обмен заключенными победой России

Он добавил, что вполне доволен тем, что несколько американцев вернулись домой, но сомневается в том, что условия сделки стали выгодными для США.

«Это была победа для России. Русские заключили отличную сделку <…> феноменальную сделку», - заявил Трамп.

Политик добавил, что ему неизвестны все детали договоренностей, но предполагает, что демократическая администрация не смогла выбить для себя более выгодных деталей и теперь прикрывает все это словами о том, что переговоры стали очень сложными.

«Обычно это способ сказать: „Мы заключили плохую сделку, и мы специально сделали ее сложной, чтобы никто ничего не понял“, - пояснил Трамп.

Россия и Белоруссия провели обмен заключенных с США, Германией, Польшей, Норвегией и Словенией в аэропорту Анкары в минувший четверг, 1 августа. По итогам встречи делегаций домой вернулись восемь россиян, арестованных или осужденных за границей , а также двое детей. Западные страны получили 16 человек, ставших фигурантами уголовных дел в России.