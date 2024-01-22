22 января 2024, 09:43

Трамп назвал Никки Хейли поджигательницей войны

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал свою соперницу в борьбе за право баллотироваться на выборы от Республиканской партии Никки Хейли одной из «поджигателей войны» и добавил, что она «неизбираема». Заявление прозвучало на митинге в Нью-Гемпшире.

«Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят все время устраивать войны. Никки одна из таких: „Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет“», - процитировало Трампа РИА «Новости».

Он причислил Хейли к глобалистам, которых пообещал «вышвырнуть» вместе с ненавидящим США «больным политическим классом» - «коммунистами, марксистами и фашистами». По мнению экс-лидера страны, его соперницу поддерживают пробайденовсккие силы, но лишь потому, что ее будет легко победить.

«Она неизбираема», - пояснил Дональд Трамп.

Ранее он не раз заявлял, что в кратчайшие сроки решил бы украинскую проблему , если бы вновь оказался у власти. При этом, по мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, президент России Владимир Путин просто не взял бы трубку, если бы Трамп позвонил ему с предложениями по этому вопросу.

США Войны Дональд Трамп Выборы
22 января 2024, 09:19
Израиль обвинил МИД России в неуважении темы холокоста
Unsplash
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Упоминание холокоста неуместно в контексте претензий ЮАР к Израилю из-за произошедшего в секторе Газа. Представитель МИД Израиля Лиор Хайят в X (бывшем Twitter) раскритиковал высказывание коллеги из России Марии Захаровой.

«Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к холокосту и причиняет ущерб жертвам и выжившим», - заявил он.

Лиор Хайят от имени Израиля поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку. Претензии африканской страны он назвал необоснованными.

ЮАР в конце декабря подала иск в Международный суд ООН и обвинила Израиль в геноциде арабского населения сектора Газа. В ответ африканскую страну уличили в поддержке палестинского движения ХАМАС. Правительство Германии пообещало противодействовать разбирательству. Мария Захарова обвинила ФРГ в национальной дискриминации.

Израиль Африка Дипломатия Международные отношения Россия МИД РФ
22 января 2024, 08:59
Пассажирка рухнувшего в Афганистане Falcon месяц лечилась в Таиланде
Unsplash
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Разбившийся в Афганистане самолет перевозил заболевшую россиянку из таиландской клиники в Россию. Об этом «Известиям» рассказал сын пассажирки.

По его словам, женщина заболела в Таиланде, и ее положили в местную больницу. Таиландские врачи долгое время надеялись на улучшение состояния пациентки, но спустя месяц родные россиянки решили перевезти ее в российскую столицу и госпитализировать в Боткинскую больницу.

«17-го числа ее положили в больницу. Примерно 15-го числа еще все было нормально», - добавил сын пассажирки.

Следовавший из Паттайи в Москву частный самолет Falcon 10 рухнул в горах на северо-востоке Афганистана. Один из пассажиров смог добраться до населенного пункта в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан и попросить о помощи.

Местная наземная поисково-спасательная служба 21 января обнаружила воздушное судно и четырех выживших. По информации Reuters , в авиакатастрофе погибли два человека.

Афганистан Больницы Врачи Самолеты Россия Таиланд
22 января 2024, 07:27
Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН
РИА «Новости»
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Глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк с рабочим визитом. Там он примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр иностранных дел России пробудет в Нью-Йорке до 24 января. Лавров примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе там затронут палестинский вопрос. Также министр посетит инициированное российской стороной заседание Совбеза по конфликту на Украине.

Накануне дипломат заявил, что Россия осуждает удар ВСУ по рынку в Донецке , в результате которого погибли более 20 человек. По словам министра, замалчивание ситуации в мировом сообществе считается негласным одобрением убийств мирного населения.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова обсудят атаку украинских боевиков по Донецку. Встреча состоится по инициативе российской стороны.

Нью-Йорк Сергей Лавров Россия МИД РФ ООН
22 января 2024, 07:26
Маск публично отказался голосовать за Байдена на президентских выборах
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Американский предприниматель Илон Маск публично отказался отдать свой голос на президентских выборах за Джо Байдена. Об этом он заявил в социальной сети X (бывший Twitter).

Основатель Tesla и SpaceX прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC. В нем он рассказывал, что проголосовал за Байдена на президентских выборах в 2020 году.

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», - отметил Маск.

Ранее президент США Джо Байден назвал американского экс-лидера Дональда Трампа фаворитом от республиканцев в рамках предвыборной гонки.

После внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова губернатор штата Флорида Рон Десантис решил выйти из президентской гонки. В праймериз Республиканской партии остались два кандидата - Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

По мнению Трампа, из-за некомпетентности властей США превратились в «свалку для остального мира». Бывший американский лидер также раскритиковал Байдена и пообещал, что в случае избрания сможет урегулировать конфликт на Украине за один день.

Twitter Илон Маск Джо Байден Выборы

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