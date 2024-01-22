Трамп назвал Никки Хейли поджигательницей войны

«Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят все время устраивать войны. Никки одна из таких: „Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет“», - процитировало Трампа РИА «Новости».

Он причислил Хейли к глобалистам, которых пообещал «вышвырнуть» вместе с ненавидящим США «больным политическим классом» - «коммунистами, марксистами и фашистами». По мнению экс-лидера страны, его соперницу поддерживают пробайденовсккие силы, но лишь потому, что ее будет легко победить.

«Она неизбираема», - пояснил Дональд Трамп.

Ранее он не раз заявлял, что в кратчайшие сроки решил бы украинскую проблему , если бы вновь оказался у власти. При этом, по мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, президент России Владимир Путин просто не взял бы трубку, если бы Трамп позвонил ему с предложениями по этому вопросу.