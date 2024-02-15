15 февраля 2024, 09:06

Трамп назвал комплиментом слова Путина о Байдене

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Слова российского лидера Владимира Путина о предпочтительном для России главе Белого дома являются настоящим комплиментом. Об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил во время выступления перед сторонниками республиканской партии в Южной Каролине.

«Для меня эти слова стали комплиментом. Многие, вероятно, скажут, что это плохо. Но нет, это очень хорошо», - сказал он.

Трамп заявил, что именно ему удалось остановить проект «Северный поток - 2». Он выразил мнение, что Байден отдаст России все, в том числе Украину.

«Последний американский президент, который ничего не дал России, известен как Трамп», - добавил бывший глава государства.

Ранее Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным президентом США, потому что прогнозируемый и более опытный.

Ранее Путин также напомнил, что предки государственного секретаря Энтони Блинкена жили в России.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден
15 февраля 2024, 09:58
При стрельбе в Канзас-Сити пострадали 29 человек
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
При стрельбе в Канзас-Сити в Соединенных Штатах пострадали 29 человек. Огнестрельные ранения получили 19 из них. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на медиков.

«По меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом», - указали в материале.

Известно об одном погибшем. Как уточнил CNN, в медицинских учреждениях сообщили, что 19 человек получили огнестрельные ранения.

Среди пострадавших - 11 детей от шести до 15 лет. Из них огнестрельные ранения зафиксировали у девяти ребят.

Стрельба произошла накануне. Огонь открыли возле одного из гаражей в районе Юнион-Стейшн, когда фанаты шли с парада команды Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс». При этом за безопасность на улице контролировали примерно 800 правоохранителей. Глава полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщил, что трех подозреваемых в стрельбе уже задержали.

Президент США Джо Байден пожаловался на количество случаев массово стрельбы в стране. Он сообщил, что с начала 2024 года в Штатах подобных эпизодов произошло больше, чем прошло дней.

При стрельбе в Канзас-Сити в Соединенных Штатах пострадали 29 человек. Огнестрельные ранения получили 19 из них. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на медиков.

США Стрельба
15 февраля 2024, 09:25
США не позволили конгрессмену из Перу прилететь в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты не дали делегату из Перу Гильермо Бермехо отправиться на форум «За свободу наций!» в Россию. Но он все равно примет участие в мероприятии. Об этом рассказал РИА «Новости» сам конгрессмен.

Маршрут перуанца шел из Лимы в Мехико, затем в Стамбул и в Москву.

«К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от <…> США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», - пояснил делегат.

Он неоднократно просил разъяснений от авиакомпании, но никакого ответа от перевозчика не получил. Бермехо обратился в Министерство иностранных дел Перу и в комиссию по международным отношениям конгресса страны. Он надеется, что власти его государства выскажутся по этой ситуации.

Сам политик предположил, что эта история - своего рода бойкот. Ему пришлось вернуться в Лиму , но он все же примет участие в форуме в онлайн-формате. Организаторы мероприятия планируют выпустить документ в поддержку Бермехо.

США Международные отношения Россия Авиакомпании
15 февраля 2024, 09:04
Тысячи Porsche и Audi конфисковали в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в Соединенных Штатах из-за китайской детали, производитель которой якобы нарушал закон о применении принудительного труда. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфисковали в Соединенных Штатах из-за китайской детали, производитель которой якобы нарушал закон о применении принудительного труда. Об этом сообщила газета Financial Times , ссылаясь на собственные источники.

«Поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях китайский компонент, нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом», - указали собеседники издания.

Производитель автомобилей заморозил поставку машин до конца марта, так как замененный электронный компонент прибыл из «западного Китая». Концерн не знал, откуда пришла деталь, пока сам поставщик не сообщил руководству Volkswagen Group о проблеме, уточнили источники газеты.

Завод сразу сообщил властям США об обнаружении этого компонента в авто. Всего проблема с деталью коснулась около одной тысячи Porsche , несколько сотен Bentley и несколько тысяч автомобилей Audi.

Источники газеты не подтвердили, действительно ли эту деталь произвели в Синьцзяне, который в последнее время подвергается критике со стороны Запада. Китайские компании попали под санкции США из-за якобы использования принудительного труда в этом районе.

США Машины Китай
15 февраля 2024, 08:44
Российский дипломат назвал пиратством арест Ан-124 в Канаде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Арест в Канаде самолета Ан-124, принадлежащего авиакомпании «Волга-Днепр» является пиратством. Российская сторона будет добиваться возвращения лайнера, заявил РИА «Новости» посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто - это угон, кража и пиратство», - подчеркнул российский дипломат.

Самолет Ан-124 в феврале 2022 года выполнял гуманитарный рейс по заказу канадских властей, он перевозил тест-наборы COVID-19 из Китая. Однако судну запретили покидать Канаду из-за введенного запрета российским перевозчикам использовать воздушное пространство страны.

Вскоре правительство распорядилось арестовать самолет и конфисковать его. Летом 2023 года «Волга-Днепр» предложила Канаде мирно урегулировать этот вопрос, пригрозив иском. В декабре того же года компания подала на канадские власти в суд.

Канада Самолеты Россия Авиакомпании

Новости по теме