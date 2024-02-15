Трамп назвал комплиментом слова Путина о Байдене

«Для меня эти слова стали комплиментом. Многие, вероятно, скажут, что это плохо. Но нет, это очень хорошо», - сказал он.

Трамп заявил, что именно ему удалось остановить проект «Северный поток - 2». Он выразил мнение, что Байден отдаст России все, в том числе Украину.

«Последний американский президент, который ничего не дал России, известен как Трамп», - добавил бывший глава государства.

Ранее Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным президентом США, потому что прогнозируемый и более опытный.

Ранее Путин также напомнил, что предки государственного секретаря Энтони Блинкена жили в России.