Трамп назвал имя нового главы ЦРУ

Через несколько лет покупателям сжиженного газа у США придется договариваться с российской стороной о возобновлении поставок. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на климатической конференции ООН в Баку.

Политик считает, что через несколько лет Штаты могут прекратить экспорт газа по причине высокого внутреннего потребления.

«Так что же мы будем делать тогда? Будем все стоять в очереди, и все те, кто запретил российский газ, будут стоять в очереди перед Москвой, чтобы попросить: „Дайте нам газ обратно, чтобы мы могли пережить зиму“», - сказал Вучич.

Глава Сербии также отметил повышение цен на газ после победы Дональда Трампа на выборах президента США на фоне удешевления нефти.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что инициированные Баку проекты изменили энергетическую карту Евразии. Также это привело к созданию плодотворных форматов международного сотрудничества.