15 июля 2024, 09:05

Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения на него

Pxhere
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Сотрудники секретных служб во время покушения на Дональда Трампа сработали фантастически. Об этом бывший президент США заявил в интервью газете New York Post.

«Они проделали фантастическую работу… Они убили его одним выстрелом прямо между глаз», - прокомментировал он.

ЧП произошло накануне во время выступления Трампа в штате Пенсильвания на предвыборном митинге. Вооруженный мужчина открыл стрельбу, пуля угодила в ухо кандидата в президенты, когда тот резко повернул голову. По последним данным, Трампа уже выписали из медицинского учреждения.

Несколько зрителей получили ранения, погиб один человек. Стрелка ликвидировали. Предварительно известно, что нападение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он спрятался на крыше одного из производственных зданий, которое располагалось в районе 100 метров от сцены.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 08:37
«Вопиющая ошибка». Байден оговорился в речи о покушении на Трампа
РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил вопиющую ошибку во время обращения к населению после покушения на своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа. Об этом сообщили журналисты газеты The Daily Mail.

Байден указал на то, что нельзя превращать политику в «поле боя». Однако допустил сразу несколько серьезных оговорок.

«Президент допустил несколько вопиющих ошибок в своем шестиминутном обращении, в том числе назвав урну для голосования „урной для боя“», - заметили авторы материала.

А экс-президента США Трампа он назвал «бывшим Трампом». При этом Байден добавил, что политическим страстям «пора утихнуть», и призвал не делать нормой политическое насилие в США.

Покушение на Байдена произошло накануне в штате Пенсильвания во время митинга. Вооруженный мужчина выстрелил в кандидата в президенты, пуля задела его ухо. В результате стрельбы погиб один человек , тяжелые ранения получили еще несколько зрителей.

США Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 08:29
В доме подозреваемого в покушении на Трампа нашли второе подозрительное устройство
Global Look Press
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В доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа, нашли второе подозрительное устройство. Об этом со ссылкой на ФБР сообщила The Washington Post.

Авторы материала уточнили, что данные о втором подозрительном предмете в ФБР представили вечером 14 июля. Первое предполагаемое взрывное устройство нашли в машине Крукса. Оба обезвредили взрывотехники.

Мотивы Крукса пока не установили, сейчас специалисты работают над определением последовательности событий и перемещений стрелка перед преступлением, добавили журналисты.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на его предвыборном митинге. Политика спасло чудо: он резко повернул голову и летящая в него пуля задела только ухо. По последним данным, экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.

Ранения во время стрельбы также получили три зрителя митинга, один из них скончался.

Подозреваемого в преступлении ликвидировали. Установлено, что стрельбу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Молодой человек прятался на крыше производственного здания вне территории, где проходил митинг. Оно расположено примерно в 100 метрах от сцены.

США ФБР Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 05:44
Полицейский столкнулся со стрелком за несколько минут до покушения на Трампа
РИА «Новости»
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Полицейский увидел снайпера за несколько минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным журналистов, стрелок находился на вершине заводского здания и сначала его заметили участники мероприятия. Они быстро сообщили полицейским о его местоположении.

Один из офицеров поднялся на лестнице, чтобы проверить ситуацию, и столкнулся со злоумышленником. Тот направил на него свою винтовку, поэтому полицейский начал спускаться обратно.

В этот момент Крукс выпустил несколько выстрелов в сторону бывшего президента Трампа, убив одного человека из толпы и ранив двоих. После этого сотрудники Секретной службы застрелили нападавшего.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заметил подозрительную деталь в покушении на Трампа. По его словам, службе безопасности нужно было провести полную проверку округи перед мероприятием, а не только само место проведения митинга.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 04:08
Секретная служба замешана? Экс-сотрудник ЦРУ заметил странную деталь в покушении на Трампа
РИА «Новости»
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Секретная служба США не выполнила грамотную работу по контролю безопасности на митинге кандидата в президенты Америки Дональда Трампа, поэтому злоумышленник смог близко подобраться и открыть стрельбу по политику. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«Службе безопасности требовалось провести полную проверку не только места проведения мероприятия, но и всего периметра. В таких ситуациях нужно иметь обзор со всех сторон, по крайней мере, на 500 ярдов (457 метров - прим. ред.)», - сказал он.

По словам Джонсона, крыша постройки, на которой был стрелок, располагается в 118 метрах от места выступления Трампа. До начала митинга сотрудникам Секретной службы надо было проверить это место и разместить там телохранителя.

По мнению эксперта, такую халатность со стороны охранников Трампа можно объяснить двумя версиями: или они действительно некачественно выполнили свою работу, или причастны к планированию покушения.

Ранее военный эксперт и журналист Юрий Подоляка заявил, что попадание пули в голову Трампа было почти неизбежным. Его жизнь спас резкий поворот головы перед выстрелом.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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