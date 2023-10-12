Трамп назвал Байдена жуликом, оккупантом и посмешищем

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Действия демократа Джо Байдена на посту президента США привели к хаосу и кровопролитию, а сам он - жулик и посмешище. Такое заявление республиканец Дональд Трамп сделал на встрече со сторонниками в штате Флорида, сообщили «Известия».

«При жуликоватом Джо [Байдене] вы получили хаос, кровопролитие, войну, террор и смерть. Взгляните на то, что происходит сегодня. Все потому, что Белый дом оккупировало посмешище», - сказал он.

Дональд Трамп обвинил соперника за пост президента в том, что обострился конфликт между Израилем и Палестиной. По его мнению, к этому привели ошибочные решения Белого дома. Республиканец заявил, что теперь противники США ликуют.

Боевиков ХАМАС снарядили на деньги американских налогоплательщиков , заявил Дональд Трамп сразу после нападения на Ашкелон. Он поддержал силовой ответ Израиля.

ЦАХАЛ в течение нескольких дней наносил удары по сектору Газа с населением 2,3 миллиона человек, в том числе по системе обнаружения самолетов и Исламскому университету. Общее число жертв конфликта превысило 2000 человек, среди которых насчитали 22 американца.