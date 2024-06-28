«Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», - высказался предприниматель.

«Маньчжурский кандидат» - голливудский фильм 1962-го года, повествующий об американском солдате, которого контролирует Китай с помощью гипноза. Спустя время название киноленты стало нарицательным. Его используют в адрес тайных агентов влияния иностранного государства.

В США состоялся первый тур дебатов. Во время выступлений Джо Байден и Дональд Трамп по семь раз упомянули имя президента России Владимира Путина. Действующий глава Белого дома вел себя странно. Как заметил американский политический обозреватель Бен Шапиро , Байден выглядел так, будто находился при смерти, тогда как Трамп держался уверенно.